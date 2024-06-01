5 українських актрис, які виблискували у російських серіалах, а тепер шкодують про це

До повномасштабної війни РФ багато акторів з України знімалися в російських серіалах. Дехто взагалі там жив і активно будував кар’єру. Однак після 24 лютого 2022 року все змінилося. Ці знаменитості переглянули свої погляди і відмовилася від зйомок в країні-агресорці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських актрис, які виблискували у російських серіалах, а тепер шкодують про це.

Катерина Кузнєцова

Катерина дебютувала в кіно, зігравши роль спортсменки в російському серіалі "Повернення Мухтара-2".

Широку популярність вона здобула завдяки участі у фільмах і серіалах "Кухня", "Родком", "Знахар", "Хто ти", "Скажене весілля 2", серед яких перші два проєкти були російськими.

Акторка розповіла, що на українських знімальних майданчиках частіше віддавали перевагу росіянам, пропонуючи їм кращі ролі та вищі гонорари.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

У 2011 році це підштовхнуло Кузнєцову до переїзду в Росію, де вона прожила 13 років.

Зараз знаменитість шкодує, що не виїхала з РФ ще у 2014 році. Вона зізнається, що тоді не усвідомлювала серйозності ситуації та можливих наслідків.

З початком повномасштабного вторгнення Катерина оголосила про намір продати своє майно в Росії і розірвати всі зв'язки з цією країною.

Любава Грєшнова

У 2012 році акторка переїхала до Москви, де активно розвивала свою кар'єру. Серед її відомих робіт - "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "Згідно із законом", "Диво", "Час гріхів", "Дім для двох", "Колишня" та інші.

В одному зі своїх інтерв’ю Грєшнова зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років, як після 2014 року, так і до 23 лютого 2022 року, було тісно пов'язане з російським.

Вона виявилася заручницею обставин. Однак акторка наголосила, що для неї це була просто робота.

Сьогодні Любава займається волонтерством і гастролює Україною та світом зі своїми виставами.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Міла Сивацька

Знаменитість прожила в Росії три з половиною роки, де знімалася в комедійному серіалі "Гранд" і серії фільмів "Останній богатир».

У 2017-му президент країни-агресора навіть дивився один із цих фільмів і залишив коментарі, що тоді для Міли було почесним і престижним.

Після початку великої війни Сивацька визнала свої помилки і заявила про те, що шкодує про роботу в Росії, хоча й не соромиться свого минулого.

В інтерв'ю Аліні Доротюк зірка розповіла, що тоді думала тільки про свою кар'єру та діяла неусвідомлено, але після повномасштабного вторгнення в Україну переосмислила своє життя.

Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Валерія Ходос

За словами акторки, яка знімалася в таких серіалах і фільмах як "Рідна кров", "Подаруй мені щастя", "Вибір матері", "Хороший хлопець", "Не зарікайся», вона продовжила після 2014 року працювати в РФ через інфантильну позицію - на перше місце Валерія ставила кар'єру, а не патріотизм.

Також Ходос зізнавалась, що довгий час не цікавилася тим, що відбувається в її рідній країні. Вона розуміє, це неправильно, але такий був її шлях.

Валерія Ходос (фото: instagram.com/v.khodos​​​​​​​)

Анна Кузіна

Українська акторка Анна Кузіна, яка прославилася завдяки ролі Яни Семакіної в російському серіалі "Універ", довгий час працювала в Москві, проте останні роки жила і будувала кар'єру в рідному Києві.

Збройне вторгнення Путіна в Україну вона воєнним злочином, а самого президента-диктатора назвала "кінченим психопатом" і "терористом".

Анна Кузіна (фото: instagram.com/anna_kuzina_official​​​​​​​)