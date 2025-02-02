Попрощайтеся з цими суржиками назавжди: які 19 українських слів змінять вашу мову
Суржик міцно вкоренився в нашу мову, але позбутися його - цілком реально. Потрібно підібрати українські відповідники та поступово їх використовувати у щоденному мовленні. Ці 19 українських слів допоможуть зробити мову чистішою, природнішою та милозвучнішою.
Які 19 слів треба замінити в повсякденній мові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Maximum.
Суржик не лише спотворює мову, а й заважає розуміти її багатство та красу. Через звичку використовувати неправильні слова або вирази ми втрачаємо можливість повністю зануритися в гармонію українського слова.
Ми підібрали 19 слів, які варто замінити на українські відповідники:
Самий великий - найбільший, якнайбільший
Співпадіння - збіг
У розстрочку - на виплат
Здавати іспит - складати іспит
Під відкритим небом - просто неба
На протязі - упродовж, протягом
Так як - позаяк, оскільки
Учбовий – навчальний
Стєлькі - устілки
Більше ста - понад сто, більше ніж сто
Приймати участь - брати участь
Включати/виключати світло - вмикати/вимикати світло
Відміняти - скасовувати
Заказ - замовлення
Я вибачаюсь - вибачте мені, даруйте
Відносини - взаємини, стосунки
На рахунок - щодо
Слідуючий - наступний
По крайній мірі - принаймні
Раніше ми писали, як правильно вітатися й прощатися українською.
А також згадували, які 25 виразів ми говоримо щодня неправильно.