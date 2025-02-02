Попрощайтесь с этими суржиками навсегда: какие 19 украинских слов изменят ваш язык
Суржик прочно укоренился в наш язык, но избавиться от него - вполне реально. Нужно подобрать украинские соответствия и постепенно их использовать в ежедневной речи. Эти 19 украинских слов помогут сделать язык чище, естественнее и благозвучнее.
Какие 19 слов надо заменить в повседневной речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Maximum.
Суржик не только искажает язык, но и мешает понимать его богатство и красоту. Из-за привычки использовать неправильные слова или выражения мы теряем возможность полностью погрузиться в гармонию украинского слова.
Мы подобрали 19 слов, которые стоит заменить на украинские соответствия:
Самий великий - найбільший, якнайбільший
Співпадіння - збіг
У розстрочку - на виплат
Здавати іспит - складати іспит
Під відкритим небом - просто неба
На протязі - упродовж, протягом
Так як - позаяк, оскільки
Учбовий – навчальний
Стєлькі - устілки
Більше ста - понад сто, більше ніж сто
Приймати участь - брати участь
Включати/виключати світло - вмикати/вимикати світло
Відміняти - скасовувати
Заказ - замовлення
Я вибачаюсь - вибачте мені, даруйте
Відносини - взаємини, стосунки
На рахунок - щодо
Слідуючий - наступний
По крайній мірі - принаймні
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