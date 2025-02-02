Попрощайтесь с этими суржиками навсегда: какие 19 украинских слов изменят ваш язык

Суржик прочно укоренился в наш язык, но избавиться от него - вполне реально. Нужно подобрать украинские соответствия и постепенно их использовать в ежедневной речи. Эти 19 украинских слов помогут сделать язык чище, естественнее и благозвучнее.

Какие 19 слов надо заменить в повседневной речи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Maximum .

Суржик не только искажает язык, но и мешает понимать его богатство и красоту. Из-за привычки использовать неправильные слова или выражения мы теряем возможность полностью погрузиться в гармонию украинского слова.

Мы подобрали 19 слов, которые стоит заменить на украинские соответствия:

Самий великий - найбільший, якнайбільший

Співпадіння - збіг

У розстрочку - на виплат

Здавати іспит - складати іспит

Під відкритим небом - просто неба

На протязі - упродовж, протягом

Так як - позаяк, оскільки

Учбовий – навчальний

Стєлькі - устілки

Більше ста - понад сто, більше ніж сто

Приймати участь - брати участь

Включати/виключати світло - вмикати/вимикати світло

Відміняти - скасовувати

Заказ - замовлення

Я вибачаюсь - вибачте мені, даруйте

Відносини - взаємини, стосунки

На рахунок - щодо

Слідуючий - наступний

По крайній мірі - принаймні