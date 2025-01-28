Як вітатися й прощатися українською: секрети ввічливого спілкування, які варто знати кожному

Правильне привітання та прощання - це не лише ввічливість, а й частина культури спілкування. Здається, що усі люди знають, як вітатися та прощатися, однак ці поради точно відкриють вам щось нове.

Які фрази слід використовувати для привітання та прощання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New Voice.

Вітання та прощання - це перше, що формує враження про людину. В офіційній обстановці або в спілкуванні з малознайомими людьми важливо дотримуватися формальних норм ввічливості. Натомість у колі друзів чи близьких можна дозволити собі простіші, неформальні варіанти.

Формальні привітання українською

Для офіційних зустрічей чи професійного спілкування рекомендується використовувати такі вирази:

Добрий день!

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вас бачити!

Ласкаво просимо!

Бажаю доброго ранку/вечора/ночі!

Такі фрази підкреслюють вашу повагу до співрозмовника та створюють позитивну атмосферу для діалогу.

Неформальні привітання українською

У дружньому чи сімейному колі можна обирати менш офіційні варіанти, наприклад:

Привіт!

Здоровенькі були!

Доброго здоров’я!

Здоров!

Доброго ранку! (залежно від часу доби).

Важливо уникати русизмів, як-от "прівєт" чи "здрастє", адже ці слова не є частиною української літературної мови.

Як правильно прощатися українською

Для завершення розмови українською є багато варіантів, залежно від контексту:

До побачення! - універсальний варіант для будь-якої ситуації.

До зустрічі! - підходить для прощання з надією на майбутню зустріч.

Гарного дня!/Добраніч! - доречно вживати залежно від часу доби.

Бувай! - неформальний варіант для близьких чи друзів.

Слово "пока" також не варто використовувати, оскільки це русизм. Краще обирати питомі українські варіанти, які звучать природно й грамотно.