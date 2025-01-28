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Як вітатися й прощатися українською: секрети ввічливого спілкування, які варто знати кожному

Вівторок 28 січня 2025 08:00
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Як вітатися й прощатися українською: секрети ввічливого спілкування, які варто знати кожному Як правильно українською вітатися та прощатися (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Правильне привітання та прощання - це не лише ввічливість, а й частина культури спілкування. Здається, що усі люди знають, як вітатися та прощатися, однак ці поради точно відкриють вам щось нове.

Які фрази слід використовувати для привітання та прощання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New Voice.

Вітання та прощання - це перше, що формує враження про людину. В офіційній обстановці або в спілкуванні з малознайомими людьми важливо дотримуватися формальних норм ввічливості. Натомість у колі друзів чи близьких можна дозволити собі простіші, неформальні варіанти.

Формальні привітання українською

Для офіційних зустрічей чи професійного спілкування рекомендується використовувати такі вирази:

  • Добрий день!
  • Добридень!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вас бачити!
  • Ласкаво просимо!
  • Бажаю доброго ранку/вечора/ночі!

Такі фрази підкреслюють вашу повагу до співрозмовника та створюють позитивну атмосферу для діалогу.

Неформальні привітання українською

У дружньому чи сімейному колі можна обирати менш офіційні варіанти, наприклад:

  • Привіт!
  • Здоровенькі були!
  • Доброго здоров’я!
  • Здоров!
  • Доброго ранку! (залежно від часу доби).

Важливо уникати русизмів, як-от "прівєт" чи "здрастє", адже ці слова не є частиною української літературної мови.

Як правильно прощатися українською

Для завершення розмови українською є багато варіантів, залежно від контексту:

  • До побачення! - універсальний варіант для будь-якої ситуації.
  • До зустрічі! - підходить для прощання з надією на майбутню зустріч.
  • Гарного дня!/Добраніч! - доречно вживати залежно від часу доби.
  • Бувай! - неформальний варіант для близьких чи друзів.

Слово "пока" також не варто використовувати, оскільки це русизм. Краще обирати питомі українські варіанти, які звучать природно й грамотно.

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