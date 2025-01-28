Як вітатися й прощатися українською: секрети ввічливого спілкування, які варто знати кожному
Правильне привітання та прощання - це не лише ввічливість, а й частина культури спілкування. Здається, що усі люди знають, як вітатися та прощатися, однак ці поради точно відкриють вам щось нове.
Які фрази слід використовувати для привітання та прощання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New Voice.
Вітання та прощання - це перше, що формує враження про людину. В офіційній обстановці або в спілкуванні з малознайомими людьми важливо дотримуватися формальних норм ввічливості. Натомість у колі друзів чи близьких можна дозволити собі простіші, неформальні варіанти.
Формальні привітання українською
Для офіційних зустрічей чи професійного спілкування рекомендується використовувати такі вирази:
- Добрий день!
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вас бачити!
- Ласкаво просимо!
- Бажаю доброго ранку/вечора/ночі!
Такі фрази підкреслюють вашу повагу до співрозмовника та створюють позитивну атмосферу для діалогу.
Неформальні привітання українською
У дружньому чи сімейному колі можна обирати менш офіційні варіанти, наприклад:
- Привіт!
- Здоровенькі були!
- Доброго здоров’я!
- Здоров!
- Доброго ранку! (залежно від часу доби).
Важливо уникати русизмів, як-от "прівєт" чи "здрастє", адже ці слова не є частиною української літературної мови.
Як правильно прощатися українською
Для завершення розмови українською є багато варіантів, залежно від контексту:
- До побачення! - універсальний варіант для будь-якої ситуації.
- До зустрічі! - підходить для прощання з надією на майбутню зустріч.
- Гарного дня!/Добраніч! - доречно вживати залежно від часу доби.
- Бувай! - неформальний варіант для близьких чи друзів.
Слово "пока" також не варто використовувати, оскільки це русизм. Краще обирати питомі українські варіанти, які звучать природно й грамотно.
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