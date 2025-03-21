Попрощайтеся з дряблими руками: 3 основні вправи, щоб підтягнути біцепси та трицепси

Віджимання

Віджимання - це класична вправа, яка опрацьовує як біцепси, так і трицепси, а також груди і плечі.

Прийміть положення планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Тримайте своє тіло прямо від голови до ніг. Опустіть тіло до підлоги, зігнувши лікті, тримаючи спину прямою. Віджимайтеся, поки не повернетеся у вихідне положення.

Що стосується повторів, то важливо, щоб ви починали повільно, особливо якщо ви зазвичай не виконуєте такі вправи; і що ви поступово досягнете 3 підходів по 10-15 повторень кожен.

Зворотні віджимання на тріцепс

Ця вправа зосереджена на трицепсах і чудово підходить для підтягування задньої частини рук. Сядьте на край стільця або лави, розмістивши руки по боках, пальці спрямовані вперед. Зсуньте сідниці з краю й опустіть тіло вниз, зігнувши лікті.

Переконайтеся, що ваші лікті тримаються близько до тіла, коли ви опускаєтеся вниз. Віджимайтеся, доки не повернетеся у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10-15 повторень. Щоб збільшити складність, ви можете витягнути ноги або покласти вагу на стегна.

Згинання біцепса з гантелями

Ця вправа ідеально підходить для ізоляції та спеціальної роботи з біцепсами. Візьміть гантелі в кожну руку і покладіть їх з боків долонями вперед. Тримаючи лікті близько до тулуба, підніміть гантелі до плечей, згинаючи лікті. Зробіть паузу вгорі, перш ніж повільно опустити гантелі назад у вихідне положення.

Важливо вибрати таку вагу, яка буде для вас складною, але з якою ви зможете впоратися за допомогою правильної постави.

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