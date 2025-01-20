Попрощайтесь зі зморшками на обличчі завдяки цим засобам

Чим часто нехтують люди

з віком шкіра постійно змінюється, тому не варто нехтувати щорічним оглядом у дерматолога для ретельного аналізу шкіри.

"З роками шкіра проходить через багато чого, що може призвести до сухості та чутливості. З віком чутлива суха шкіра є звичайним явищем і ми повинні адаптувати нашу рутину до цього. Шкіра краще реагуватиме на зволожуючий крем без ароматизаторів та м’який хімічний пілінг", - розповіла вона.

Які компоненти мають бути у засобах проти зморшок

Щоб уникнути появи зморшок на обличчі, варто обирати засоби, які містять такі інгредієнти:

гіалуронова кислота - це природна складова шкіри. Вона допомагає утримувати в шкірі воду та стимулює утворення колагенових й еластинових волокон. Вона бореться з передчасним старінням і сприяє зменшенню зморшок

- це природна складова шкіри. Вона допомагає утримувати в шкірі воду та стимулює утворення колагенових й еластинових волокон. Вона бореться з передчасним старінням і сприяє зменшенню зморшок ретинол - ефективний антиоксидант, який сприяє швидкому відновленню шкіри та розгладженню зморшок

- ефективний антиоксидант, який сприяє швидкому відновленню шкіри та розгладженню зморшок колаген - відповідає за міцність і пружність шкіри, але з віком його кількість природно зменшується, тому запаси колагену необхідно поповнювати

- відповідає за міцність і пружність шкіри, але з віком його кількість природно зменшується, тому запаси колагену необхідно поповнювати коензим Q10 - захищає шкіру від вільних радикалів, які викликають передчасне старіння, а також розгладжує зморшки

- захищає шкіру від вільних радикалів, які викликають передчасне старіння, а також розгладжує зморшки вітамін С - сприяє виробленню в шкірі колагену та захищає її клітини від пошкодження вільними радикалами

Додамо, що для вікової шкіри важливе правильне очищення. Найкращим засобом для м’якого та безпечного очищення обличчя буде гідрофільна олія, яка не пошкоджуватиме шкіру.

Також після 40 років раз на пів року можна проходити курс масажу для обличчя. Він покращує циркуляцію крові, сприяє виробленню колагену й уповільнює процеси старіння.

Не варто забувати про маски для обличчя, їх можна наносити 1-2 рази на тиждень. Вкрай важливі живильні маски з вітамінами А, В, Е та колагеном.