Попрощайтесь зі зморшками на обличчі завдяки цим засобам

Догляд за шкірою має важливе значення для всіх типів шкіри та допомагає уникнути передчасних зморшок. Необхідно додати у рутину засоби, які містять омолоджуючі інгредієнти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
з віком шкіра постійно змінюється, тому не варто нехтувати щорічним оглядом у дерматолога для ретельного аналізу шкіри.
"З роками шкіра проходить через багато чого, що може призвести до сухості та чутливості. З віком чутлива суха шкіра є звичайним явищем і ми повинні адаптувати нашу рутину до цього. Шкіра краще реагуватиме на зволожуючий крем без ароматизаторів та м’який хімічний пілінг", - розповіла вона.
Щоб уникнути появи зморшок на обличчі, варто обирати засоби, які містять такі інгредієнти:
Додамо, що для вікової шкіри важливе правильне очищення. Найкращим засобом для м’якого та безпечного очищення обличчя буде гідрофільна олія, яка не пошкоджуватиме шкіру.
Також після 40 років раз на пів року можна проходити курс масажу для обличчя. Він покращує циркуляцію крові, сприяє виробленню колагену й уповільнює процеси старіння.
Не варто забувати про маски для обличчя, їх можна наносити 1-2 рази на тиждень. Вкрай важливі живильні маски з вітамінами А, В, Е та колагеном.
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