Мы даже не попрощались: украинка рассказала жуткую историю о похоронах пациента с подозрением на COVID-19

Похороны в Украине (Фото: pixabay)

Жительница Киевской области рассказала, как похоронили ее родственника с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7170 пациентов, количество летальных случаев выросло до 187 человек. Жительница Василькова Киевской области сообщила правду о том, как хоронят погибших пациентов, у которых только подозрение на COVID-19.

Как сообщила Валентина Васильевна из Василькова, в городе есть только одна ритуальная фирма, которая официально имеет право хоронить погибших от коронавируса. Цена такого погребения – 25 тысяч гривен и в местной больнице давят на родных даже если нет позитивных результатов на COVID-19.

"Умер мой сват, ему несколько раз отказывали в госпитализации, у него не было температуры, обследование показало пневмонию. Его наконец госпитализировали в инфекционное отделение, куда его привезла моя дочь, а не "скорая". У него высокий сахар, и не отходила моча, началась почечная недостаточность, его нужно было реанимировать. Я позвонила главврачу и спросила, почему его не переводят в реанимацию, но мне ответили, что если они переведут его в реанимацию, то все врачи тогда окажутся в отделении интенсивной терапии. Хотя на совещаниях она выступает, что в реанимации у нее люди с подозрением на коронавирус", - рассказала женщина для издания "Херсон онлайн".

Валентина Васильевна добавила, что состояние свата ухудшилась и ей как врачу-эпидемиологу, стало понятно, что у него нет выраженной картины коронавируса. Мужчине было отказано в необходимой помощи, и он скончался.

"Ему при выписке написали, что у него почечная недостаточность на фоне сахарного диабета. Но главврач морально начала давить на детей, что нужно похоронить быстро, хотя даже результаты теста на Covid-19 не пришли - мол, у него стояло подозрение на коронавирус", - сообщила женщина и добавила, что главврач больницы начала настаивать, чтобы больного похоронила по всем правилам частная ритуальная служба, которая находится на территории больницы.

"Но согласно постановлению главного санитарного врача Украины, захоронение должно быть в перчатках, а не в спец. костюмах. Нам выставили счет почти на 25 000 гривен, поэтому я спросила у главврача отдадут ли нам тело, если мы хотим, чтобы этим занялась другая фирма, намного дешевле, чем эта. Но она сказала, что да, если они будут в защитных костюмах", - добавила Валентина Васильевна и отметила, что в Василькове только одной фирме разрешено хоронить людей с подозрением на коронавирус. Ее зятю пришлось заплатить всю сумму ритуальной фирме.

Однако после этого сотрудники ритуальной конторы отвезли тело сразу на кладбище, хотя родственникам сказали совсем другое время похорон.

Родные не успели даже попрощаться с погибшим, они приехали на кладбище, когда уже начали закапывать гроб. Родственники потребовали остановить процесс и привезли священника. Позже выяснилось, что в документах было указано имя не погибшего, а его зятя, живого человека.

Валентина Васильевна рассказала, что ее сват был активным человеком, его знали в городе, а похоронить нормально им просто не дали. Кроме того, тест на COVID-19 оказался отрицательным.

"Потом пришел результат тест на коронавирус – отрицательный. Они сейчас будут говорить, что не заставляли, но морально они давили на нас, ставили условия, а по правилам больного коронавирусом может хоронить любая ритуальная служба, одев перчатки, а мой сват даже не был больным. Весь город гудит, что человек умер от коронавируса. Если сейчас сказать, что тест отрицательный, - так люди скажут, что власть просто скрывает", - резюмировала жительница Василькова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как в Украине будут хоронить умерших от коронавируса.