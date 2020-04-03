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Коронавирус в Украине: похороны умершего медработника вызвали скандал

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 16:09
Коронавирус в Украине: похороны умершего медработника вызвали скандал
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Умершую от коронавируса медсестру в Херсонской области провожали традиционно - поцелуем в лоб

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 942 человек, 23 из них - умерло. На похоронах одной из жертв COVID-19, 67-летней медсестры из города Олешки Херсонской области, были более ста человек, которые по традиции целовали покойную в лоб. Причем многие из них - медработники.

На это обратил внимание советник главы областной государственной администрации Богдан Ковалев. Он назвал в Facebook это "примером тупости и безответственности людей".

Отметим, что положительный тест на коронавирус пришел уже после смерти медработника. Но это не может служить оправданием такой беспечности.

По словам Ковалева, медсестра продолжала работать, несмотря на то, что плохо себя чувствовала. После чего слегла с пневмонией и вскорости умерла.

"Умершая медсестра, была уважаемым человеком и на похороны пришло более ста человек, пришло много коллег медработников, ну и как принято во время прощания, люди целовали покойную в лоб", - написал Ковалев.

А главный врач больницы, где работала медсестра, присутствовала на сессии райрады, где контактировала с районными депутатами и чиновниками. Сейчас врач находится на изоляции и ждет результатов теста, так как у нее проявились подозрительные симптомы.

Коронавирус в Украине: похороны умершего медработника вызвали скандал

Похороны умершей от коронавируса медсестры под Херсоном вызвали скандал (скрин: facebook.com/cobritob)

Ранее мы писали, что в Полтавской области главная медсестра больницы покончила жизнь самоубийством. Родственники женщины уверены, что она совершила суицид, потому что ее медучреждение выбрали для лечения заболевших коронавирусом.

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