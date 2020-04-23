Ми навіть не попрощалися: українка розповіла страшну історію про похорон пацієнта з підозрою на COVID-19

Похорон в Україні (Фото: pixabay)

Мешканка Київської області розповіла, як поховали її родича з підозрою на коронавірус

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 пацієнтів, кількість летальних випадків зросла до 187 осіб. Мешканка Василькова Київської області повідомила правду про те, як ховають загиблих пацієнтів, у яких тільки підозра на COVID-19.

Як повідомила Валентина Василівна з Василькова, в місті є лише одна ритуальна фірма, яка офіційно має право ховати загиблих від коронавірусу. Ціна такого поховання – 25 тисяч гривень і в місцевій лікарні тиснуть на рідних навіть якщо немає позитивних результатів на COVID-19.

"Помер мій сват, йому кілька разів відмовляли в госпіталізації, у нього не було температури, обстеження показало пневмонію. Його нарешті госпіталізували в інфекційне відділення, куди його привезла моя дочка, а не "швидка". У нього високий цукор, і не відходила сеча, почалася ниркова недостатність, його потрібно було реанімувати. Я подзвонила головлікарю і запитала, чому його не переводять в реанімацію, але мені відповіли, що якщо вони переведуть його в реанімацію, то всі лікарі тоді опиняться у відділенні інтенсивної терапії. Хоча на нарадах вона виступає, що в реанімації у неї люди з підозрою на коронавірус", - розповіла жінка для видання "Херсон онлайн".

Валентина Василівна додала, що стан свата погіршилася і їй як лікарю-епідеміологу, стало зрозуміло, що у нього немає вираженої картини коронавірусу. Чоловікові було відмовлено в необхідній допомозі, і він помер.

"Йому при виписці написали, що у нього ниркова недостатність на тлі цукрового діабету. Але головлікар морально почала тиснути на дітей, що треба поховати швидко, хоча навіть результати тесту на Covid-19 не прийшли, мовляв, у нього стояла підозра на коронавірус", - повідомила жінка і додала, що головлікар лікарні почала наполягати, щоб хворого поховала за всіма правилами приватна ритуальна служба, яка знаходиться на території лікарні.

"Але згідно з постановою головного санітарного лікаря України, поховання має бути в рукавичках, а не спец. костюмах. Нам виставили рахунок на майже 25 000 гривень, тому я запитала у головного лікаря віддадуть нам тіло, якщо ми хочемо, щоб цим зайнялася інша фірма, набагато дешевше, ніж ця. Але вона сказала, що так, якщо вони будуть в захисних костюмах", - додала Валентина Василівна та зазначила, що у Василькові тільки одній фірмі дозволено ховати людей з підозрою на коронавірус. Її зятеві довелося заплатити всю суму ритуальній фірмі.

Однак після цього працівники ритуальної контори відвезли тіло відразу на кладовищі, хоча родичам сказали зовсім інший час похорону.

Рідні не встигли навіть попрощатися із загиблим, вони приїхали на кладовищі, коли вже почали закопувати труну. Родичі вимагали зупинити процес і привезли священника. Пізніше з'ясувалося, що в документах було вказано ім'я не загиблого, а його зятя, живої людини.

Валентина Василівна розповіла, що її сват був активною людиною, його знали в місті, а поховати нормально їм просто не дали. Крім того, тест на COVID-19 виявився негативним.

"Потім прийшов результат тест на коронавірус – негативний. Вони зараз будуть говорити, що не змушували, але вони морально тиснули на нас, ставили умови, а за правилами хворого на коронавірус може ховати будь-яка ритуальна служба, одягнувши рукавички, а мій сват навіть не був хворим. Все місто гуде, що чоловік помер від коронавірусу. Якщо зараз сказати, що тест негативний, - так люди скажуть, що влада просто приховує", - резюмувала мешканка Василькова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як в Україні будуть ховати померлих від коронавірусу.