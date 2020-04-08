Как будут хоронить умерших от коронавируса: в Минздраве дали ответ

Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус забрал уже жизни 52 человек, и в Минздраве рассказали о захоронении больных

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1 668 человек, 52 из которых скончались. Всего во всем мире из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло более 83 тысяч человек. В связи с пандемией Министерство здравоохранения установило правила для похорон умерших от COVID-19.

Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, что Минздраве заявили, что о завершении карантина в Украине говорить пока рано. Инфекция продолжает распространяться с очень быстрой скоростью. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика пандемии коронавируса.

В свою очередь премьер-министр Украины заявил, что карантин может быть продлен до мая.