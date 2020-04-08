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Как будут хоронить умерших от коронавируса: в Минздраве дали ответ

STYLERКоронавирус    08.04.2020 - 17:56
Как будут хоронить умерших от коронавируса: в Минздраве дали ответ
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус забрал уже жизни 52 человек, и в Минздраве рассказали о захоронении больных

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1 668 человек, 52 из которых скончались. Всего во всем мире из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло более 83 тысяч человек. В связи с пандемией Министерство здравоохранения установило правила для похорон умерших от COVID-19.

Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

  • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, что Минздраве заявили, что о завершении карантина в Украине говорить пока рано. Инфекция продолжает распространяться с очень быстрой скоростью. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика пандемии коронавируса.

В свою очередь премьер-министр Украины заявил, что карантин может быть продлен до мая.

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