Поплавський та Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року - 2024"

Він також зазначив, що команда професіоналів розпочала роботу над проєктом, затвердили номінації, розробляє сценографію, експерти приймають заявки. Враховуються популярність виконавців в радіоротації і телепросторі, перегляди в соціальних мережах, участь у благодійних заходах та концертна діяльність на підтримку ЗСУ.

Кращі співаки будуть боротися за перемогу в номінаціях: "Душа української пісні", "Гордість української пісні", "Легенда української пісні", "Надія української пісні", "Гарант української пісні".

"Українська пісня - це генетичний код нації! Вона завжди підтримує та піднімає дух українців. Українська пісня звучить на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ із власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями. І ми непереможні", - сказав Михайло Поплавський.

Окрім виконавців, відзначать творців української музики - поетів та композиторів.

Народний артист України Павло Зібров сказав: "Мені дуже приємно, що ви запросили мене стати співорганізатором проєкту. Це велика честь і відповідальність. Буде цікавий відбір. Я впевнений, що візьмуть участь як молоді виконавці, так і метри української естради. Кожну пісню пропустимо через серце, саме так ми будемо працювати. Оберемо найкращих. "Пісні обпалені війною" - тематика є болючою і актуальною. Зараз дуже багато артистів їздять з концертами до переселенців, у військові частини та госпіталі, на передову".

Нагадаємо, проекту "Українська пісня року цьогоріч 20 років. Прем’єра музичного проєкту "Наша пісня" на українському телебаченні відбулась 2004 року.

2 квітня 2012 року до Книги світових рекордів Гіннеса увійшов проєкт "Пісня об’єднує нас!" у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі".

П’ять діб безперервно, з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на весь світ транслювались українські пісні у живому виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Грандіозну церемонію нагородження національної премії «Українська пісня року» у 2017 році Михайло Поплавський провів у Варшаві.

Церемонії нагородження Національної музичної премії «Українська пісня року» (2019-2022 рр.) вражали глядачів масштабністю та оригінальністю, енергетикою гордості й любові до свого народу, рідного краю, культури і традицій.

У 2021 році, рік 30-ї річниці Незалежності України премія відбулася в Міжнародний день вишиванки, об’єднавши на одній сцені легенд української пісні та молодих виконавців під гаслом "Тримаймо разом українську хвилю".

16 лютого 2022 року в День єднання українців премія вкотре відзначила переможців на головній сцені країни - Національному палаці мистецтв "Україна".

Детальніше про премію можна дізнатись в документальному фільмі.