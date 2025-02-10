Поплавский и Зибров объявили о старте совместного проекта "Украинская песня года - 2024"

Он также отметил, что команда профессионалов начала работу над проектом, утвердили номинации, разрабатывает сценографию, эксперты принимают заявки. Учитываются популярность исполнителей в радиоротации и телепространстве, просмотры в социальных сетях, участие в благотворительных мероприятиях и концертная деятельность в поддержку ВСУ.

Лучшие певцы будут бороться за победу в номинациях: "Душа украинской песни", "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни", "Надежда украинской песни", "Гарант украинской песни".

"Украинская песня - это генетический код нации! Она всегда поддерживает и поднимает дух украинцев. Украинская песня звучит на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ с собственной тысячелетней историей, культурой и традициями. И мы непобедимы", - сказал Михаил Поплавский.

Кроме исполнителей, отметят создателей украинской музыки - поэтов и композиторов.

Народный артист Украины Павел Зибров сказал: "Мне очень приятно, что вы пригласили меня стать соорганизатором проекта. Это большая честь и ответственность. Будет интересный отбор. Я уверен, что примут участие как молодые исполнители, так и мэтры украинской эстрады. Каждую песню пропустим через сердце, именно так мы будем работать. Выберем лучших. "Песни обожженные войной" - тематика является болезненной и актуальной. Сейчас очень много артистов ездят с концертами к переселенцам, в воинские части и госпитали, на передовую".

Напомним, проекту "Украинская песня года в этом году 20 лет. Премьера музыкального проекта "Наша песня" на украинском телевидении состоялась в 2004 году.

2 апреля 2012 года в Книгу мировых рекордов Гиннеса вошел проект "Песня объединяет нас!" в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 года на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150-ти странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Грандиозную церемонию награждения национальной премии "Украинская песня года" в 2017 году Михаил Поплавский провел в Варшаве.

Церемонии награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" (2019-2022 гг.) поражали зрителей масштабностью и оригинальностью, энергетикой гордости и любви к своему народу, родному краю, культуре и традициям.

В 2021 году, год 30-й годовщины Независимости Украины премия состоялась в Международный день вышиванки, объединив на одной сцене легенд украинской песни и молодых исполнителей под лозунгом "Держим вместе украинскую волну".

16 февраля 2022 года в День единения украинцев премия в очередной раз отметила победителей на главной сцене страны - Национальном дворце искусств "Украина".

Подробнее о премии можно узнать в документальном фильме