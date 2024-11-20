Поплавський пригадав, як його хотіли усунути з посади ректора: Я був "незручним"

Поплавський розповів про посаду ректора

За словами знаменитості, у минулому, за часів різних президентів, були ті, хто хотіли змістити його з посади, і для цього люди використовували навіть "брудні технології". Проте Михайлу вдавалося боротися з подібним і повертатися, у тому числі не обходилося й без судів.

"Памятаю, за часів Кучми ректори, навіть, петицію написали, що мене треба усунути, бо я був "незручним" для них зі своїми реформаторськими ідеями щодо зміни підходів до навчання та змісту освіти. До мене з цією петицією приходили і з СБУ", - озвучив подробиці Поплавський.

Зірка сказав, що "Проєкт "Співаючий ректор" - це оперативна розробка СБУ", і після цього люди, які приходили до нього, "почухали потилиці, пішли розбиратися і більше не приходили".

Також доктор педагогічних наук та народний артист України зазначив, що вчить своїх студентів мислити по-філософськи, бути переможцями та вірити в себе.

"Віра - це магія. Я вірив і пишаюся сьогодні самим успішним проєктом мого життя - Університетом культури", - пояснює він.

Михайло Поплавський розповів про посаду ректора КНУКіМ (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Пан Михайло не приховує, що всі його мрії у житті здійснюються, а його формула успіху - це жити сьогоднішнім днем.

"Минуле нам непідвладне, що буде завтра - не знаємо. Це прийшло з початком великої війни. Зараз як: прокинувся, став на дві ноги - значить живий і слава Богу! А далі - на роботу", - каже він.

До слова, ректором Київського державного інституту культури Поплавський став у 1995 році. Після цього термін його керівництва продовжувався, і з 2021 року він залишається президентом цього навчального закладу. Адже саме так там іменується посада очільника, згідно зі статутом.

Михайлу Поплавському 74 роки (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)