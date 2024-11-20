Поплавский вспомнил, как его хотели отстранить от должности ректора: Я был "неудобным"

Поплавский рассказал о должности ректора

По словам знаменитости, в прошлом, во времена разных президентов, были те, кто хотел сместить его с должности, и для этого люди использовали даже "грязные технологии". Однако Михаилу удавалось бороться с подобным и возвращаться, в том числе не обходилось без судов.

"Помню, во времена Кучмы ректоры даже петицию написали, что меня надо устранить, потому что я был "неудобным" для них со своими реформаторскими идеями относительно изменения подходов к обучению и содержанию образования. Ко мне с этой петицией приходили с СБУ", - озвучил подробности Поплавский.

Звезда сказал, что "Проект "Поющий ректор" - это оперативная разработка СБУ", и после этого люди, которые тогда приходили к нему, "почесали затылки, пошли разбираться и больше не приходили".

Также доктор педагогических наук и народный артист Украины отметил, что учит своих студентов мыслить по-философски, быть победителями и верить в себя.

"Вера - это магия. Я верил и горжусь сегодня самым успешным проектом моей жизни - Университетом культуры", - объясняет он.

Михаил Поплавский рассказал о должности ректора КНУКИМ (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Михаил не скрывает, что все его мечты в жизни сбываются, а его формула успеха - это жить сегодняшним днем.

"Прошлое нам неподвластно, что будет завтра - не знаем. Это пришло с началом большой войны. Сейчас как: проснулся, встал на две ноги - значит жив и слава Богу! А дальше - на работу", - говорит он.

К слову, ректором Киевского государственного института культуры Поплавский стал в 1995 году. После этого срок его руководства продолжался, и с 2021 года он остается президентом учебного заведения. Поскольку теперь именно так там именуется должность руководителя, согласно уставу.

Михаилу Поплавскому 74 года (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)