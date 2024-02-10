Попередження для сучасних людей. Вчені знайшли причину краху загадкової цивілізації майя

Вчені вже не одне десятиліття губляться у здогадках, чому така високорозвинена цивілізація майя раптово занепала. Любителі містики навіть поширюють теорії надприродного чи позаземного втручання. Втім, причина виявилась банальнішою.

Про те, чому занепала цивілізація майя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ScienceAlert .

Що стало причиною краху цивілізація Майя

Вчені заявляють, що культурна та політична столиця народу майя Майяпан у ХІІІ та ХIV століттях цілком могла бути знищена посухою. Вона призвела до громадянського конфлікту, який, своєю чергою, спричинив політичний крах.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні 2022 року. Воно також стало своєрідним попередженням для сучасних людей: про те, як зміни клімату можуть чинити тиск навіть на процвітаючі цивілізації.

"Кілька джерел вказують на те, що громадянський конфлікт значно посилився в місті в умовах посухи між 1400 і 1450 роками", - заявляють дослідники.

Вони стверджують, що тривала посуха призвела до ескалації напруженості між кланами, але подальші адаптації виявили стійкість у масштабі регіону, забезпечивши збереження політичних та економічних структур майя до контакту з Європою на початку XVI століття.

Храми центральної частини Майяпани сьогодні (фото: Бредлі Рассел)

Вчені виявили зв'язок між збільшенням кількості опадів і зростанням населення в цьому районі, а також між подальшим зменшенням кількості опадів і посиленням конфлікту.

Брак води вплинув на ведення сільського господарства та торговельні шляхи, створюючи навантаження на жителів Майяпана. Оскільки продовольства ставало дедалі менше, а ситуація ставала все більш небезпечною, люди або гинули, або переселялися на інші території.

Дослідники повідомляють, що в останній масовій могилі міста виявили багато останків, які належали членам родини Кокомів (глав держави). Ймовірно, вони загинули внаслідок соціальних заворушень.

За версією вчених, майя почали переселятись в інші частини півострова Юкатан, включаючи прибережні міста та політично незалежні поселення. Це допомогло культурі майя процвітати навіть після падіння Майяпан аж до іспанського панування.