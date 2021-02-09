Попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам: нас не запугать, Господь с нами

"Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа... Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", - написала под роликом Марченко.

Отметим, что после попадания Марченко в базу "Миротворца", на сайте опубликовали номер ее мобильного телефона. Люди начали звонить ей и высказывать свои эмоции.

"Люди, за мной стоит Бог и правда. Пожалуйста, не тратьте времени на меня и моего мужа", - сказала на видео Марченко.

Отметим, что на втором видео в телефонном звонке с помощи нецензурной лексики мужчины рассказывают Марченко о ее связи с Путиным. Она отвечает им, что "они настолько убоги, что не могут выразить свои мысли".

Напомним, что ранее Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец".

На портале указано, что Оксана Марченко: