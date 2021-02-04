Был блеск и богатство: Оксана Марченко отреагировала на закрытие каналов Медведчука

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Во вторник, 2 февраля, в Украине заблокировали три телеканала Виктора Медведчука: ZIK, NewsOne и "112 Украина". Это произошло после введения санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Медведчука. На это отреагировала жена Медведчука Оксана Марченко.

Телеведущая опубликовала фрагмент стихотворения "Соломон" российской поэтессы Натальи Спириной в Instagram. При этом она ограничилась только этой цитатой.

"Был блеск и богатство, могущество трона,

Всемирная слава, хвала и почет...

И было кольцо у царя Соломона,

На нем была надпись: "И это пройдет", - написано на картинке.

Оксана Марченко процитировала поэтессу Наталью Спирину (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Подписчики Марченко также прокомментировали ее пост.

Я расстроилась, что мои любимые каналы закрыли, надеюсь это все пройдет;

Оксана, все будет хорошо! Мы за вас! Мнение всех они не закроют!

Я очень расстроилась, ведь на этих каналах говорили много правды;

Сказать что я в шоке, ничего не сказать...

Поддерживаю вас и вашу семью. Вы - лучшие;

Время расставит все по своим местам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о введении санкций борьбой за правду. Он подчеркнул, что заблокированные телеканалы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором.

Мы также писали о том, что в Киеве под зданием телеканала "НАШ" устроили акцию протеста. Участники протеста требовали закрыть телеканал.