RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марченко, яка потрапила до "Миротворця" відповіла хейтерам: нас не залякати, Господь з нами

Автор: Людмила Жукова

Телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука і кумою Путіна, потрапила в "Миротворець" за заперечення агресії РФ і фінансування російських окупантів. Після цього їй почали надходити дзвінки від українців, які обзивають її і таврують. Вона вирішила відповісти хейтерам.

Кума Володимира Путіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з образами від невідомих людей.

Популярні новини
Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голівудською зіркою на очах у десятків людей 01 січня 2021
Уляна Супрун попрощалася з українцями: як так?! 01 січня 2021
Екс-дружина Кернеса показала фото з їхньої бурхливої молодості 17 грудня 2020
Помер відомий український композитор і актор: автор пісень Повалій і Зіброва 13 грудня 2020
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Королева жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл: її підтримала вся Британія 02 січня 2021
Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття 17 грудня 2020
Боляче дуже: дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним 17 грудня 2020
Зірку радянського кіно знайшли мертвою з травмами на обличчі 03 грудня 2020
Помер барон Ротшильд: у банкіра-мільярдера не витримало серце 16 січня 2021

"Друзі, заздалегідь прошу вибачення за всю ненормативну лексику, друге відео без монтажу... Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати! Господь з нами", - написала під роликом Марченко.

Зазначимо, що після потрапляння Марченко в базу "Миротворця", на сайті опублікували номер її мобільного телефону. Люди почали дзвонити їй і висловлювати свої емоції.

"Люди, за мною стоїть Бог і правда. Будь ласка, не витрачайте часу на мене і мого чоловіка", - сказала на відео Марченко.

Зазначимо, що на другому відео в телефонному дзвінку з допомогою нецензурної лексики чоловіки розповідають Марченко про її зв'язки з Путіним. Вона відповідає їм, що "вони настільки убогі, що не можуть висловити свої думки".

Нагадаємо, що раніше Оксана Марченко потрапила в базу сайту "Миротворець".

На порталі зазначено, що Оксана Марченко:

  • Фінансувала терористів і російських окупантів.
  • Заперечувала агресію РФ.
  • Брала участь у пропагандистських заходах Росії антиукраїнського характеру.
  • Брала участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками.
  • Займалася незаконною комерційною діяльністю в окупованому російськими загарбниками Криму.
  • Брала участь у контрабанді на окуповані РФ і російсько-терористичними бандформуваннями території України.

Як ми раніше писали, Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оксана Марченко
Читайте також
З'явилося відео з помпезного весілля сина куми Путіна: хто розважав VIP-гостей
Оксана Марченко розповіла, чому вибрала Путіна кумом: він чудовий
Прогноз погоди