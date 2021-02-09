Марченко, яка потрапила до "Миротворця" відповіла хейтерам: нас не залякати, Господь з нами

Телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука і кумою Путіна, потрапила в "Миротворець" за заперечення агресії РФ і фінансування російських окупантів. Після цього їй почали надходити дзвінки від українців, які обзивають її і таврують. Вона вирішила відповісти хейтерам.

Кума Володимира Путіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з образами від невідомих людей.

"Друзі, заздалегідь прошу вибачення за всю ненормативну лексику, друге відео без монтажу... Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати! Господь з нами", - написала під роликом Марченко.

Зазначимо, що після потрапляння Марченко в базу "Миротворця", на сайті опублікували номер її мобільного телефону. Люди почали дзвонити їй і висловлювати свої емоції.

"Люди, за мною стоїть Бог і правда. Будь ласка, не витрачайте часу на мене і мого чоловіка", - сказала на відео Марченко.

Зазначимо, що на другому відео в телефонному дзвінку з допомогою нецензурної лексики чоловіки розповідають Марченко про її зв'язки з Путіним. Вона відповідає їм, що "вони настільки убогі, що не можуть висловити свої думки".

Нагадаємо, що раніше Оксана Марченко потрапила в базу сайту "Миротворець".

На порталі зазначено, що Оксана Марченко: