Может ли попасть вирус с флешки на компьютер: основные признаки заражения

В частности, если на USB-накопителях есть вирусы, то они могут представлять угрозу для компьютера. Однако для заражения нужно открыть вредоносный файл, а не просто вставить флешку.

Признаки, свидетельствующие о зараженной флешке:

появление файлов с названием autorun;

файлы исчезли или приобрели вид ярлыков;

появление неизвестных файлов с расширением .tmp;

флешка вообще не открывается;

при работе с флешкой возникают сбои и тому подобное.

Для того, чтобы обезопасить гаджет от вирусов с флешки, необходимо:

Перед открытием сканировать флеш-носители с помощью программ-антивирусов;

Не открывать файлы, которые вызывают подозрение, и которых вы сами не хранили на USB-накопитель;

Если вы нашли чужую флешку, не подключайте ее к компьютеру.

Добавим, если не принять меры, чтобы обезопасить компьютер от проникновения вирусов, можно натолкнуться на следующие риски: