Может ли попасть вирус с флешки на компьютер: основные признаки заражения

Специалисты рассказали, что файлы на съемных носителях (в том числе и на USB-накопителях) могут содержать вирусы или вредоносное программное обеспечение.
Как уберечься от заражения с флешки, сообщает Госспецсвязи в Telegram.
В частности, если на USB-накопителях есть вирусы, то они могут представлять угрозу для компьютера. Однако для заражения нужно открыть вредоносный файл, а не просто вставить флешку.
Признаки, свидетельствующие о зараженной флешке:
Для того, чтобы обезопасить гаджет от вирусов с флешки, необходимо:
Добавим, если не принять меры, чтобы обезопасить компьютер от проникновения вирусов, можно натолкнуться на следующие риски:
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