Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: основні ознаки зараження

Фахівці розповіли, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення.
Як уберегтися від зараження з флешки, повідомляє Держспецзв'язку у Telegram.
Зокрема, якщо на USB-накопичувачах є віруси, то вони можуть становити загрозу для комп'ютера. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.
Ознаки, які свідчать про заражену флешку:
поява файлів із назвою autorun;
файли зникли або набули вигляду ярликів;
поява невідомих файлів із розширенням .tmp;
флешка взагалі не відкривається;
при роботі з флешкою виникають збої тощо.
Для того, щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки, необхідно:
Перед відкриттям сканувати флеш-носії за допомогою програм-антивірусів;
Не відкривати файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач;
Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера.
Додамо, якщо не вжити заходів, щоб убезпечити комп'ютер від проникнення вірусів, можна натрапити на такі ризики:
Віруси можуть уповільнити роботу комп'ютера, або повністю вивести його з ладу;
Пошкодити або знищити важливі файли;
Заблокувати пристрій і вимагати внести гроші за розблокування;
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