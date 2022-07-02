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Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: основні ознаки зараження

Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фахівці розповіли, що файли на знімних носіях (зокрема і на USB-накопичувачах) можуть містити віруси чи шкідливе програмне забезпечення.

Як уберегтися від зараження з флешки, повідомляє Держспецзв'язку у Telegram.

Зокрема, якщо на USB-накопичувачах є віруси, то вони можуть становити загрозу для комп'ютера. Проте для зараження потрібно відкрити шкідливий файл, а не просто вставити флешку.

Ознаки, які свідчать про заражену флешку:

  • поява файлів із назвою autorun;
  • файли зникли або набули вигляду ярликів;
  • поява невідомих файлів із розширенням .tmp;
  • флешка взагалі не відкривається;
  • при роботі з флешкою виникають збої тощо.

Для того, щоб убезпечити гаджет від вірусів з флешки, необхідно:

  • Перед відкриттям сканувати флеш-носії за допомогою програм-антивірусів;
  • Не відкривати файли, які викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач;
  • Якщо ви знайшли чужу флешку, не підключайте її до комп'ютера.

Додамо, якщо не вжити заходів, щоб убезпечити комп'ютер від проникнення вірусів, можна натрапити на такі ризики:

  • Віруси можуть уповільнити роботу комп'ютера, або повністю вивести його з ладу;
  • Пошкодити або знищити важливі файли;
  • Заблокувати пристрій і вимагати внести гроші за розблокування;
  • Зловмисники можуть отримати доступ до будь-якої конфіденційної інформації: банківських рахунків, номерів і паролів кредитних карт, телефонів і т.д. Якщо не захистити персональні дані для входу в онлайн-банкінг, хакери можуть їх вкрасти, і швидко позбавити всіх заощаджень.

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