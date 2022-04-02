Как не попасть на мошенников за границей: украинцам дали важные советы

Самые частые схемы: звонки от работников банков, формуляры во время курьерской доставки, схемы служб такси и частных перевозчиков.

Украинка Татьяна Лесневская уже 12 лет живет в Польше. Она рассказала, каких ситуаций нужно избегать украинским переселенцам.

Звонок работника банка, который говорит на русском или польском языке. Он пытается объяснить, что с вашего счета недавно перевели большую сумму денег. И чтобы заблокировать карту, нужны ваши личные данные.

Важно! Сотрудники банков в странах ЕС, также, как и в Украине, не имеют права просить ваши личные данные по телефону. При необходимости клиентов могут вызвать непосредственно в отделение банка.

Любые способы выманить личные данные, данные ваших документов. Это могут быть данные якобы для страховки, медицинских документов, оформления социальной помощи. Такие данные нужно подавать только лично, в стационарных местах – в поликлиниках, администрациях, фундациях.

Важно! Мошенники просят имя, фамилию, данные PESEL.

"При оформлении документов в различных организациях вы должны подписать листочек с RODO – разрешение на использование ваших данных. Если вы не понимаете, что подписываете, требуйте перевод на украинский язык, вы имеете на это полное право", - советует Лесневская.

OLX и Watsup. Тут мошенники просят заполнить формуляры на доставку курьером и перейти по ссылке для оплаты за товар. И даже предлагают заплатить вам в три раза больше за ваши вещи.

"Никогда не переходите по таким ссылкам, OLX, Vinted и подобные платформы не отправляют таких ссылок. Все оплаты проходят только через эти страницы", - предупреждает Татьяна.

Сомнительные сообщения или sms от курьеров. Например, информация о том, что вы что-то зарезервировали или оплатили.

Важно! Если вы действительно заказали товар с доставкой курьером, то информацию вам пришлют в смс и на электронную почту и специально нажимать или переходить куда-то с таких сообщений не нужно.

Uber и другие перевозчики. Это предупреждение в первую очередь касается молодых женщин и девушек. К сожалению, с ними могут происходить неприятные ситуации при использовании разных платформ для поездок.

Важно! Ради собственной безопасности рекомендуется передвигаться по городам на общественном транспорте и по возможности – по ночам и в темное время суток не перемещаться совсем. Также желательно брать кого-то в компаньоны.