Як не потрапити на шахраїв за кордоном: українцям дали важливі поради

Найчастіші схеми: дзвінки від працівників банків, формуляри під час кур'єрської доставки, схеми служб таксі та приватних перевізників.

Українка Тетяна Лесневська вже 12 років живе в Польщі. Вона розповіла, яких ситуацій потрібно уникати українським переселенцям.

Дзвінок працівника банку, який говорить російською або польською мовою. Він намагається пояснити, що з Вашого рахунку недавно перевели велику суму грошей. І щоб заблокувати карту, потрібні ваші особисті дані.

Важливо! Співробітники банків в країнах ЄС, також, як і в Україні, не мають права просити ваші особисті дані телефоном. При необхідності клієнтів можуть викликати безпосередньо у відділення банку.

Будь-які способи виманити особисті дані, дані Ваших документів. Це можуть бути дані нібито для страховки, медичних документів, оформлення соціальної допомоги. Такі дані потрібно подавати тільки особисто, в стаціонарних місцях – в поліклініках, адміністраціях, фундаціях.

Важливо! Шахраї просять ім'я, прізвище, дані PESEL.

"При оформленні документів в різних організаціях ви повинні підписати листочок з RODO - дозвіл на використання ваших даних. Якщо ви не розумієте, що підписуєте, вимагайте переклад українською мовою, Ви маєте на це повне право", - радить Лесневська.

OLX і Watsup. Тут шахраї просять заповнити формуляри на доставку кур'єром і перейти за посиланням для оплати за товар. І навіть пропонують заплатити вам в три рази більше за ваші речі.

"Ніколи не переходьте за такими посиланнями, OLX, Vinted і подібні платформи не відправляють таких посилань. Всі оплати проходять тільки через ці сторінки", - попереджає Тетяна.

Сумнівні повідомлення або sms від кур'єрів. Наприклад, інформація про те, що ви щось зарезервували або оплатили.

Важливо! Якщо ви дійсно замовили товар з доставкою кур'єром, то інформацію вам надішлють в смс і на електронну пошту і спеціально натискати або переходити кудись з таких повідомлень не потрібно.

Uber та інші перевізники. Це попередження в першу чергу стосується молодих жінок і дівчат. На жаль, з ними можуть відбуватися неприємні ситуації при використанні різних платформ для поїздок.

Важливо! Заради власної безпеки рекомендується пересуватися по містах на громадському транспорті й по можливості - ночами та в темний час доби не переміщатися зовсім. Також бажано брати когось в компаньйони.