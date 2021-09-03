Как не попасть в финансовую ловушку при оформлении кредита: важные правила

Самый важный шаг перед оформлением кредита – это определиться с его сроком, выяснить реальную стоимость со всеми комиссиями, выбрать тип его погашения, проверить все дополнительные услуги, которые могут быть включены и выяснить, есть ли штрафы за досрочное погашение.

Большинство кредитов украинцев – потребительские. Это деньги, которые вы берете в долг у банка на покупку товара или услуги. Это может быть стиральная машина или ноутбук. Банк дает в долг вам необходимую сумму под определенный процент. У каждого банка – условия кредита разные.

Что вам нужно знать перед оформлением кредита

1. Определитесь со сроком

От цели кредита зависит срок его выплаты. Если это автомобиль или жилье – то выплачивать такой кредит придется дольше. Такие кредиты более выгодные, чем просто потребительские. Банк получает в залог вашу собственность, а значит риск ниже.

Стоит знать, что нецелевой потребительский кредит могут дать для покупки любых товаров, но ставка по такому кредиту обычно выше, чем по целевому.

2. Выясните полную стоимость кредита со всеми комиссиями

Реальная стоимость кредита указана в паспорте кредита и в других документах, которые банки публикуют. Благодаря этим документам можно выяснить не только проценты, которые вы отдадите за использование средств банка, но и какая будет комиссия за выдачу средств, регулярная ежегодная комиссия, комиссия за открытие банковского счета и другие дополнительные платежи.

3. Тип погашения кредита

Выплачивать кредит можно единовременно или постепенно. Банки предлагают два варианта: классический (дифференцированный) и равными частями (аннуитетный).

При классическом типе погашения вначале ваши суммы будут выше, но постепенно суммы будут уменьшаться. Тело кредита делится на равные части, а проценты ежемесячно становятся меньше. Самый большой платеж придется отдать в первый месяц, а в конце сумма будет небольшая.

При погашении равными частями вы ежемесячно будете отдавать равные суммы. Все проценты будут заложены сразу в общую сумму. Фактически – вы сначала будете выплачивать проценты, а уже потом тело кредита. Если такой кредит закрывать досрочно, то придется выплатить большую часть тела кредита, так как проценты уже были выплачены.

4. Дополнительные услуги в кредите

Внимательно читайте договор, так как в потребительский кредит банк может включить дополнительные услуги. Например, страхование жизни клиента. Дополнительные услуги – это дополнительные платежи. Вы имеете право отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита.

5. Условия досрочного погашения

В украинском законодательстве нет ограничений на досрочное погашение кредита. Однако банки могут устанавливать штрафы или комиссии в случае досрочного погашения – об этом обычно пишется в договоре.