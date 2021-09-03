Як не потрапити у фінансову пастку при оформленні кредиту: важливі правила

Найважливіший крок перед оформленням кредиту - це визначитися з його терміном, з'ясувати реальну вартість з усіма комісіями, вибрати тип його погашення, перевірити всі додаткові послуги, які можуть бути включені та з'ясувати, чи є штрафи за дострокове погашення.

Більшість кредитів українців - споживчі. Це гроші, які ви берете в борг у банку на покупку товару або послуги. Це може бути пральна машина або ноутбук. Банк дає в борг вам необхідну суму під певний відсоток. У кожного банку-умови кредиту різні.

Що вам потрібно знати перед оформленням кредиту

1. Визначтеся з терміном

Від мети кредиту залежить термін його виплати. Якщо це автомобіль або житло – то виплачувати такий кредит доведеться довше. Такі кредити вигідніші, ніж просто споживчі. Банк отримує в заставу вашу власність, а значить ризик нижче.

Варто знати, що нецільовий споживчий кредит можуть дати для покупки будь-яких товарів, але ставка за таким кредитом зазвичай вище, ніж за цільовим.

2. З'ясуйте повну вартість кредиту з усіма комісіями

Реальна вартість кредиту вказана в паспорті кредиту і в інших документах, які банки публікують. Завдяки цим документам можна з'ясувати не тільки відсотки, які ви віддасте за використання коштів банку, але і яка буде комісія за видачу коштів, регулярна щорічна комісія, комісія за відкриття банківського рахунку та інші додаткові платежі.

3. Тип погашення кредиту

Виплачувати кредит можна одноразово або поступово. Банки пропонують два варіанти: класичний (диференційований) і рівними частинами (ануїтетний).

При класичному типі погашення спочатку ваші суми будуть вище, але поступово суми будуть зменшуватися. Тіло кредиту ділиться на рівні частини, а відсотки щомісяця стають менше. Найбільший платіж доведеться віддати в перший місяць, а в кінці сума буде невелика.

При погашенні рівними частинами ви щомісяця будете віддавати рівні суми. Всі відсотки будуть закладені відразу в загальну суму. Фактично - ви спочатку будете виплачувати відсотки, а вже потім тіло кредиту. Якщо такий кредит закривати достроково, то доведеться виплатити більшу частину тіла кредиту, оскільки відсотки вже були виплачені.

4. Додаткові послуги в кредиті

Уважно читайте договір, бо в споживчий кредит банк може включити додаткові послуги. Наприклад, страхування життя клієнта. Додаткові послуги - це додаткові платежі. Ви маєте право відмовитися від додаткових послуг при оформленні кредиту.

5. Умови дострокового погашення

В українському законодавстві немає обмежень на дострокове погашення кредиту. Однак банки можуть встановлювати штрафи або комісії в разі дострокового погашення – про це зазвичай пишеться в договорі.