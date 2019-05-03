Понятия не имею: принц Уильям сделал заявление о Меган Маркл

Когда родит Меган Маркл - не знают даже ее родственники и члены королевской семьи.

Недавно наследник британской короны принц Уильям во время визита в Новую Зеландию пообщался с журналистами и простыми жителями городка Крайстчерч, которые не упустили шанс спросить его о том, знает ли герцог Кембриджский, когда его брат с женой впервые станут родителями (хотя бы примерно).

На этот вопрос Уильям с улыбкой ответил, что у него "нет телефона", поэтому он не может позвонить и узнать, родила ли герцогиня Сассекская.

"О, у меня нет с собой телефона. Поэтому понятия не имею! Вы, наверное, узнаете об этом раньше, чем я!" - сказал Уильям.

Момент разговора британского принца с поклонниками и представителями СМИ попал на видео.

Принц Уильям высказался о родах Меган Маркл

Тем временем стало известно, что Меган Маркл вызвала личного визажиста. В королевских кругах говорят, что близится момент родов, и Даниэль Мартин приехал к герцогине, чтобы привести в порядок ее внешность сразу после рождения малыша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременная герцогиня Сассекская собирается нарушить еще одну королевскую традицию.