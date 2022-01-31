Как понять, что вы готовы к новым отношениям: психолог назвала ключевые критерии

Дарить любовь и чувствовать ее от другого человека – это природная потребность практически каждого человека. Хочется встретить человека, с которым можно будет поделиться личным, планировать жизнь и наслаждаться общением.

Как отмечает психолог, в поисках родной души, люди часто совершают одну и ту же ошибку – идеализируют действительность. Они перестают видеть собственные недостатки, завышают планки и наделяют другого человека нереалистическими ожиданиями.

"Построить отношения может только тот, кто внутренне готов к превратностям судьбы и понимает, что танго всегда танцуют двое", - подчеркнула Юлия Медведева.

Она назвала главные критерии, которые указывают на то, что человек внутренне готов к новым отношениям и любви.

1. Вы полностью вышли из прошлых отношений. Не вздрагиваете от смс, не плачете в подушку от сожаления. Не таите обид на бывшего партнера и не вынашиваете план мести.

2. Вы выбираете себя. Готовы открыто заявлять о своих границах и точно не дадите себя в обиду: не будете терпеть абьюз, газлайтинг и физическое насилие.

3. Вы осознаете свои слабости и недостатки. Готовы работать над собой и воспринимаете конструктивную критику без истерик.

4. Вы не планируете решать личные вопросы за счет партнера. Вы понимаете, что за собственное счастье отвечаете самостоятельно. Никто другой, даже идеальный принц из ваших грез, не должен кружить вас 24/7.

5. Вы ищите партнера для себя, а не на "радость маме" или "зависти подруг". Вы обращаете внимание на личные качества человека, его характер, потенциал. И можете пресечь любую критику вашего выбора.

6. И самое главное – вы верите в любовь. Иначе, зачем тогда это все?