Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків: психолог назвала ключові критерії

Дарувати кохання і відчувати його від іншої людини – це природна потреба практично кожної людини. Хочеться зустріти людину, з якою можна буде поділитися особистим, планувати життя і насолоджуватися спілкуванням.

Як зазначає психолог, в пошуках рідної душі, люди часто роблять одну і ту ж помилку - ідеалізують дійсність. Вони перестають бачити власні недоліки, завищують планки та наділяють іншу людину нереалістичними очікуваннями.

"Побудувати стосунки може тільки той, хто внутрішньо готовий до мінливостей долі та розуміє, що танго завжди танцюють двоє", - підкреслила Юлія Медведєва.

Вона назвала головні критерії, які вказують на те, що людина внутрішньо готова до нових стосунків і кохання.

1. Ви повністю вийшли з минулих стосунків. Не здригаєтеся від смс, не плачете в подушку від жалю. Не таїте образ на колишнього партнера і не виношуєте план помсти.

2. Ви вибираєте себе. Готові відкрито заявляти про свої кордони та точно не дасте себе в образу: не будете терпіти абьюз, газлайтинг і фізичне насильство.

3. Ви усвідомлюєте свої слабкості та недоліки. Готові працювати над собою і сприймаєте конструктивну критику без істерик.

4. Ви не плануєте розв'язувати особисті питання коштом партнера. Ви розумієте, що за власне щастя відповідаєте самостійно. Ніхто інший, навіть ідеальний принц з ваших мрій, не повинен кружляти вас 24/7.

5. Ви шукайте партнера для себе, а не на "радість мамі" або "заздрості подруг". Ви звертаєте увагу на особисті якості людини, її характер, потенціал. І можете припинити будь-яку критику вашого вибору.

6. І найголовніше - ви вірите в любов. Інакше, навіщо тоді це все?