Как понять, что вы едите слишком много соли: тревожные признаки

Жажда

Жажда является одним из основных признаков переизбытка соли в вашем организме. Если вы постоянно испытываете желание выпить воды, а во рту - сухость, задумайтесь о том, что пора перестать подсаливать пищу. Именно так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.

Отечность

Передозировка соли быстро приводит к увеличению натрия в организме. В итоге нарушается обмен жидкости, и вы замечаете отечность и одутлость. Кроме отеков может наблюдаться вздутие живота.

Головная боль

Иногда причиной головной боли может быть избыток соли, которую вы поглощаете с едой. Врачи говорят, что в таком случае сосуды головного мозга расширяются, что и приводит к боли.

Высокое артериальное давление

Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.

Боль в пояснице

При излишке соли увеличивается риск возникновения различных заболеваний почек. Одним из первых симптомов этого является увеличение количества белка в моче. Также при УЗИ могут быть обнаружены песок и даже камни. Если вы регулярно ощущаете боль в области почек, не медлите с обращением к терапевту.

Вы стали хуже соображать

Излишек соли ощутимо влияет на когнитивные функции мозга. Ученые недавно нашли связь между количеством NaCl в ежедневном рационе и способностью быстро думать, учиться новому и так далее.

У вас регулярно болит живот

Причины болей в животе могут быть самыми разными: от голода до аппендицита. Одной из причин болей может стать питание с высоким содержанием соли. Дело в том, что соль очень нравится бактериям, вызывающим язву и иные заболевания желудка.