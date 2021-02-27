Як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солі: тривожні ознаки

Спрага

Спрага є одним з основних ознак надлишку солі у вашому організмі. Якщо ви постійно відчуваєте бажання випити води, а в роті - сухість, задумайтеся про те, що час перестати підсолювати їжу. Саме так мозок посилає сигнал, що організму не вистачає рідини.

Набряклість

Передозування солі швидко призводить до збільшення натрію в організмі. В результаті порушується обмін рідини, і ви помічаєте набряклість і одутлість. Крім набряків може спостерігатися здуття живота.

Головний біль

Іноді причиною головного болю може бути надлишок солі, яку ви поглинаєте з їжею. Лікарі кажуть, що в такому випадку судини головного мозку розширюються, що призводить до болю.

Високий артеріальний тиск

Надлишки солі затримують рідину, що підвищує навантаження на серце, дестабілізує тиск, погіршує самопочуття.

Біль в попереку

При надлишку солі збільшується ризик виникнення різних захворювань нирок. Одним з перших симптомів цього є збільшення кількості білка в сечі. Також при УЗД можуть бути виявлені пісок і навіть камені. Якщо ви регулярно відчуваєте біль в області нирок, не зволікайте зі зверненням до терапевта.

Ви стали гірше міркувати

Надлишок солі відчутно впливає на когнітивні функції мозку. Учені недавно знайшли зв'язок між кількістю NaCl в щоденному раціоні і здатністю швидко думати, вчитися новому і так далі.

У вас регулярно болить живіт

Причини болю в животі можуть бути самими різними: від голоду до апендициту. Однією з причин болю може стати харчування з високим вмістом солі. Річ у тому, що сіль дуже подобається бактеріям, які викликають виразку і інші захворювання шлунка.