Як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солі: тривожні ознаки

Лікарі назвали тривожні ознаки того, що ви вживаєте занадто багато солі, а також розповіли, чим загрожує підсолювання їжі. Фахівці радять вживати щодня не більше 1,5 грамів найвідомішого підсилювача смаку, інакше проблем зі здоров'ям не уникнути.
Про це пише ndtv.com
Спрага є одним з основних ознак надлишку солі у вашому організмі. Якщо ви постійно відчуваєте бажання випити води, а в роті - сухість, задумайтеся про те, що час перестати підсолювати їжу. Саме так мозок посилає сигнал, що організму не вистачає рідини.
Передозування солі швидко призводить до збільшення натрію в організмі. В результаті порушується обмін рідини, і ви помічаєте набряклість і одутлість. Крім набряків може спостерігатися здуття живота.
Іноді причиною головного болю може бути надлишок солі, яку ви поглинаєте з їжею. Лікарі кажуть, що в такому випадку судини головного мозку розширюються, що призводить до болю.
Надлишки солі затримують рідину, що підвищує навантаження на серце, дестабілізує тиск, погіршує самопочуття.
При надлишку солі збільшується ризик виникнення різних захворювань нирок. Одним з перших симптомів цього є збільшення кількості білка в сечі. Також при УЗД можуть бути виявлені пісок і навіть камені. Якщо ви регулярно відчуваєте біль в області нирок, не зволікайте зі зверненням до терапевта.
Надлишок солі відчутно впливає на когнітивні функції мозку. Учені недавно знайшли зв'язок між кількістю NaCl в щоденному раціоні і здатністю швидко думати, вчитися новому і так далі.
Причини болю в животі можуть бути самими різними: від голоду до апендициту. Однією з причин болю може стати харчування з високим вмістом солі. Річ у тому, що сіль дуже подобається бактеріям, які викликають виразку і інші захворювання шлунка.
Раніше лікарі також назвали ознаки того, що ви вживаєте занадто багато солодощів. Щоб зрозуміти це, достатньо просто поглянути в дзеркало.
Також лікарі розповіли про шкідливі властивості чорного хліба і запропонували йому заміну.