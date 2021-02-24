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"Поняла, что треснула кость": получившая травму на дороге украинка собирается судиться

Новина українською → Львов, Среда 24 февраля 2021 08:41
"Поняла, что треснула кость": получившая травму на дороге украинка собирается судиться Во Львове женщина сломала ногу на улице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове женщина, сломавшая ногу на не расчищенной дороге, собирается подавать в суд и добиваться возмещения ущерба.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Женщина упала, когда переходила дорогу. Она поскользнулась, но встать уже не смогла. Врачи диагностировали у нее перелом ноги. Перед падением горожанка целую неделю звонила на горячую линию с просьбой убрать эту улицу.

Галина Когут упала в нескольких метрах от подъезда. На помощь ей сразу бросились прохожие, но встать потерпевшая не смогла из-за безумной боли. Дочь принесла ей стул, чтобы дождаться "скорой".

"Каша, я ставлю ногу, эта нога подворачивается и я падаю, под кашей был лед. Я почувствовала, что треснула кость", — вспоминает пострадавшая.

Коммунальные службы выслали перед травмой женщине фото расчищенного тротуара, но про саму дорогу они забыли. Чиновники сейчас уверяют, что дорогу посыпали смесью против гололеда.

"Конечно, чистили. Я не могу установить причину, почему она упала. Если комиссия, соответствующие органы установят, что было скользко, тогда да. Я не эксперт", — объяснил заместитель Шевченковской райгосадминистрации Святослав Костяк.

Прохожие говорят, что на этой дороге до сих пор скользко. Адвокаты же отмечают, что даже если женщина переходила дорогу не по "зебре" - это не снимает ответственности с коммунальщиков.

Сейчас Галина будет подавать в суд, так как ей придется ставить пластину в ногу и провести два месяца в лежачем положении.

По словам адвокатов, в таких случаях сразу надо делать фото или видеофиксацию места, где получили травму, и самих повреждений. Или же — вызвать полицию. Тогда сбор доказательств ложится на "копов".

Как мы писали ранее, эксперты дали советы, как правильно водить авто во время гололеда и метели.

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