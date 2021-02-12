Эксперты дали советы, как правильно водить авто во время гололеда и метели

Автомобилистам рассказали, как нужно себя вести за рулем, когда на дороге снег и гололед.

Инструктор по контраварийному вождению авто Виталий Геращенко рассказал, что самое основное правило - это ездить на зимней резине. Дворники на машине должны быть исправны. Также не забывайте почистить окна и зеркала, чтобы все контролировать и видеть.

Инструктор рекомендует держать большую дистанцию с другими автомобилями, а также учитывать, с каким приводом ваш автомобиль.

"Если это переднеприводный автомобиль - нужно немного добавить газ, авто должно стабилизироваться. Если это заднеприводный автомобиль - то газ нужно сбросить во время заноса", - рассказал Геращенко.

Отмечается, что даже водители с большим стажем вождения в такую плохую погоду сталкиваются с трудностями.

"Нужно обладать навыками вождения авто и немного работать на опережение, чтобы понимать, как поведет себя машина", - рассказал эксперт.

Кстати, сейчас в Украине популярны курсы контраварийного вождения. За 4 занятия вас научат управляться в машиной в сложных погодных условиях. Цена курсов стартует от 1000 гривен.

Как правильно вести себя за рулем в гололед