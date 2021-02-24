"Зрозуміла, що тріснула кістка": українка, яка отримала травму на дорозі, збирається судитися

У Львові жінка, яка зламала ногу на нерозчищеній дорозі, збирається подавати до суду і добиватися відшкодування збитку.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Жінка впала, коли переходила дорогу. Вона впала, але встати вже не змогла. Лікарі діагностували у неї перелом ноги. Перед падінням містянка цілий тиждень дзвонила на гарячу лінію з проханням прибрати цю вулицю.

Галина Когут впала в кількох метрах від під'їзду. На допомогу їй відразу кинулися перехожі, але встати потерпіла не змогла через шалений біль. Дочка принесла їй стілець, щоб дочекатися "швидку".

"Каша, я ставлю ногу, ця нога підвертається і я падаю, під кашею був лід. Я відчула, що тріснула кістка", — згадує потерпіла.

Комунальні служби вислали перед травмою жінці фото розчищеного тротуару, але про саму дорогу вони забули. Чиновники зараз запевняють, що дорогу посипали сумішшю проти ожеледиці.

"Звичайно, чистили. Я не можу встановити причину, чому вона впала. Якщо комісія, відповідні органи встановлять, що було слизько, тоді так. Я не експерт", — пояснив заступник Шевченківської райдержадміністрації Святослав Кістяк.

Перехожі кажуть, що на цій дорозі досі слизько. Адвокати зазначають, що навіть якщо жінка переходила дорогу не по "зебрі" - це не знімає відповідальності з комунальників.

Зараз Галина буде подавати в суд, бо їй доведеться ставити пластину в ногу і провести два місяці лежачи.

За словами адвокатів, у таких випадках відразу треба робити фото чи відеофіксацію місця, де отримали травму, і самих пошкоджень. Або ж — викликати поліцію. Тоді збір доказів лягає на "копів".