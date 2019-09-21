Понты дешевые: Ани Лорак разочаровала фанатов

Исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов и нарвалась на гневную критику, опубликовав странное фото в социальной сети Instagram на своей странице.

Ани Лорак разместила фото, на котором она позирует перед камерой, однако на странном снимке видно лишь ее костюм. "На пути к себе лучшей. А как вы совершенствуетесь?" - подписала она.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фанатам данное фото совершенно не понравилось. К тому же, они посчитали подобную публикацию "дешевыми понтами":

Ну да, видно что совершенствуешься, "Прада-Милано" - понты дешевые.

Совершенствуетесь?

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Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)