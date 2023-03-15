Японський трюк, який робить чудеса. Дізнайтесь, навіщо наносити зубну пасту на нігті

Як очистити нігті від жовтизни?

Перший природний спосіб, який допоможе позбавитися жовтих нігтів - це лимон. Цей цитрусовий фрукт ефективно очистить ваші нігті після приготування гострої страви або довгої роботи в саду.

Для цього просто зніміть з лимона шкірку та натріть нігті її внутрішньою стороною, після чого змийте чистою водою. Ви можете повторювати цю дію, доки ваші нігті не стануть ідеально чистими. Зверніть увагу, що можна замочити нігті безпосередньо в лимонному соку на дві хвилини, перш ніж потерти їх зубною щіткою і промити. Ваші руки також будуть приємно пахнути.

Як відбілити нігті за допомогою зубної пасти?

Зубна паста є синонімом не тільки сяючої посмішки, але й синонімом сяючих нігтів. Цей спосіб є одночасно автентичним та економічним. Просто нанесіть невелику кількість зубної пасти на кожен ніготь, залиште на 2-5 хвилин, а потім обережно потріть їх зубною щіткою. Нарешті, промийте їх чистою водою і зволожте кокосовою, мигдальною або касторовою олією, відомими своїм зволожуючим ефектом. Ваші нігті скажуть вам спасибі.

Також зубна паста допоможе зміцнити ваші нігті. Хитрість полягає в тому, щоб просто натерти руки зубною пастою, як ви робите з милом.

Харчова сода корисна для нігтів

Якщо бруд справді застряг у ваших нігтях, вам допоможе сода. Цей білий порошок відомий тим, що бореться із брудом та чорними точками.

Змішайте столову ложку харчової соди з кількома краплями води, щоб вийшла напіврідка паста. Змочіть у суміші зубну щітку, призначену для цього виду чищення, та потріть їй нігті. Робіть це повільно.