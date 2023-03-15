Японский трюк, который творит чудеса. Узнайте, зачем наносить зубную пасту на ногти

Как очистить ногти от желтизны?

Первый естественный способ, который поможет избавиться от желтых ногтей - это лимон. Этот цитрусовый фрукт эффективно очистит ваши ногти после приготовления острого блюда или долгой работы в саду.

Для этого просто снимите с лимона кожуру и натрите ногти внутренней стороной кожуры, после чего смойте чистой водой. Вы можете повторять это действие, пока ваши ногти не станут идеально чистыми. Обратите внимание, что также можно замочить ногти непосредственно в лимонном соке на две минуты, прежде чем потереть их зубной щеткой и промыть. Ваши руки тоже будут приятно пахнуть.

Как отбелить ногти с помощью зубной пасты?

Зубная паста является синонимом не только сияющей улыбки, но и синонимом сияющих ногтей. Этот способ является одновременно аутентичным и экономичным. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на каждый ноготь, оставьте на 2-5 минут, а затем осторожно потрите их использованной зубной щеткой. Наконец, промойте их чистой водой и увлажните кокосовым, миндальным или касторовым маслом, известными своим увлажняющим эффектом. Ваши ногти скажут вам спасибо.

Также зубная паста поможет укрепить ваши ногти. Хитрость заключается в том, чтобы просто натереть руки зубной пастой, как вы делаете с мылом.

Пищевая сода полезна для ногтей

Если грязь действительно застряла в ваших ногтях, вам поможет сода. Этот белый порошок известен тем, что борется с грязью и черными точками.

Смешайте столовую ложку пищевой соды с несколькими каплями воды, чтобы получилась полужидкая паста. Смочите в смеси зубную щетку, предназначенную для этого вида чистки, и потрите ей ногти. Делайте это медленно.