Нігті більше не будуть ламатися завдяки цьому простому прийому: що потрібно зробити

Нігті потребують не меншого догляду, аніж волосся чи шкіра. Неправильно вважати, що пилочка і зміцнюючий засіб - усе, що потрібно вашим нігтям. Домашній догляд за нігтями не займе багато часу, але дуже ефективний та робить їх міцнішими.

Що робити, щоб нігті не ламались

Лимон - найкращий друг сухих і ламких нігтів. До того ж він обов’язково є на кухні будь-якої господині. Для лікування нігтів із його допомогою не потрібно готувати маски та інші засоби.

Досить розрізати лимон на дві половини, після чого занурити в нього нігті обох рук. Тривалість лимонної терапії - 15-20 хвилин. За цей час нігті встигнуть увібрати в себе всі корисні речовини, що містяться в м'якоті.

Як правильно доглядати

Правильне харчування

Для зміцнення нігтів віддавайте перевагу правильному харчуванню, а саме фруктам і овочам. Це допоможе забезпечити нігті всіма необхідними поживними речовинами.

Регулярно зменшуйте довжину

Щоб ваші нігті не стали м’якими і ламкими, не забувайте регулярно їх підрізати.

Нанесіть лак на нігті, щоб зміцнити їх

Щоб захистити свої нігті, нанесіть на них лак, щоб створити їм захисний бар’єр. Це зміцнить поверхню нігтя і захистить його від сильних ударів.

Почистіть нігті

Коли ви хочете почистити нігті, то робіть це обережно, особливо якщо ваші нігті вже ламкі. Вибирайте засоби для зняття лаку без ацетону, які сушать нігті.