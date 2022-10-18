Японський скелелаз в епічному герцю на горі відбився від ведмедя: відео поєдинку

Сталося все на території японського національного парку Фудзі-Хаконе-Ідзу, біля міста Чічібу у префектурі Сайтама, на захід від Токіо. Чоловік дерся на сплячий вулкан Футаго, і вже при спуску з чагарників на скелястому хребті на нього вискочив ведмідь.

Як зізнався пізніше альпініст, який благополучно повернувся на базу, замість страху він "переключився на відчуття того, що у мене немає іншого вибору, як зіткнутися з ним", передає видання brobible.com.

З'ясувалося, що ведмедеборець у дитинстві вивчав карате, але пізніше почав захоплюватися змішаними єдиноборствами. Турист вважає, що знання бойових мистецтв йому і допомогло в цій сутичці з волохатим хижаком.

Як видно на ролику, чоловік, якого кидається ведмідь, зіштовхує його вниз. Коли ж звір піднімається за альпіністом вгору і намагається вхопити лапами - чоловік відбивається від нього ударами по морді, а потім підіймається назад на гребінь нагорі та з тривогою озирається - чи немає переслідування.

Відео, опубліковане в мережі, набрало величезну кількість переглядів і зробило сміливого альпініста знаменитістю.

У Японії є два види ведмедів: азійський чорний ведмідь та бурий ведмідь. Японський чорний відрізняється від своїх сородичів, що проживають у США, і живе у змішаних та листяних гірських лісах. Ці тварини опинилися під загрозою зникнення через втрату довкілля внаслідок вирубки лісів, різних дорожньо-транспортних пригод в Японії, пояснює advnture.com.

Азійський чорний ведмідь (фото: ISTOCKPHOTO/TTSHUTTER)

Східний Хонсю - єдине місце, де ще проживає значна кількість чорних ведмедів. Вважається, що їх залишилося менше ніж 10 тисяч особин.

За даними Bear Conservation, азійські чорні ведмеді здебільшого ведуть нічний спосіб життя, що допомагає уникнути зустрічей із людьми. Вони будують собі житла-берлоги на крутих схилах, і ще - на деревах, які використовують для відпочинку, їжі та сну.