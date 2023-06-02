Наймодніше тістечко 2023: готуємо вдома японські моті без випічки

Японське тістечко моті з різними смаками стало хітом 2023 року, з'явившись в українських кав'ярнях. Якщо там воно коштує гривень 60, то вдома ви зможете його приготувати значно дешевше. Та ще й швидко і з сезонною полуницею.

Інгредієнти:

Вода - 360 мл

Цукор - 70 г

Борошно з клейкого рису - 320 г

Соняшникова олія - 40 мл

Сіль - 1/4 ч. л.

Ванілін - 0,5 г

Барвник

Кукурудзяний крохмаль - 15 г

Кисломолочний сир - 300 г

Згущенка - 70 г

Полуниця - 200 г (11 штук)

Покрокове приготування

В миску налийте воду і насипте цукор. Додайте клейке рисове борошно і замісіть тісто за консистенцією, як густа сметана.

Потім додайте олію, кілька крапель водорозчинного барвника, а також ванілін для аромату.

Перекладіть масу в антипригарний посуд і прогрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи.

За кілька хвилин, коли маса почне загустівати, зменшіть вогонь і продовжіть варити помішуючи на маленькому вогні.

Замісіть лопаткою густе тісто, схоже на пластилін. Згорніть його в кульку, загорніть в плівку і залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Приготуйте начинку: до сиру додайте сире згущене молоко, змішайте блендером. Підготуйте полуницю.

Тісто скрутіть в ковбаску і поділіть на 11 частин, скатайте кульки. Посипте робочу поверхню кукурудзяним крохмалем.

Розкатайте кожну кульку в пласт, покладіть спочатку сирну масу, потім цілу полуницю, зверху знову сир.

Загорніть зверху тістом і сформуйте тістечко у формі кулі. Так зробіть 11 тістечок. Охолодіть їх протягом години в холодильнику.

Наші модні тістечка моті готові!