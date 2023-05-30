Пісочне печиво "з нічого": півкіло смакоти всього за 28 гривень
Бюджетні рецепти з нинішніми цінами на продукти - просто рятівне коло. Одним з таких є просте пісочне печиво, на приготування якого піде мінімум часу і грошей, а на виході ми отримаємо півкіло смакоти.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.
Складники і вартість:
- яйце - 1 шт. (3 грн)
- вода - 100 мл
- олія - 100 мл (7 грн)
- ван.цукор - 2 п. по 16 г (5 грн)
- борошно - 330 г +~ 20 г (6 грн)
- розпушувач - 2 ч. л. (3 грн)
- цукрова пудра - 50 г (4 грн)
Усього: 28 грн.
*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ станом на 29 травня 2023.
На виході, за словами кулінарки, ми отримаємо близько півкіло печива.
Покрокове приготування
Змішайте в мисці яйце, воду і олію. Додайте ванільний цукор і перемішайте.
Двома частинами додайте борошно з розпушувачем. Замісіть руками м'яке еластичне тісто. Відривайте від тіста невеликі шматочки і викладайте на встелене пергаментним папером деко.
Випікайте при температурі протягом 170 градусів близько 30 хвилин.
Одразу після випікання тепле печиво запаніруйте у цукровій пудрі. Смачного!
Раніше ми писали, як приготувати дуже смачний домашній хліб.
Крім того дізнайтеся, чи обов'язково просіювати борошно для випічки.