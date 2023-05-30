Пісочне печиво "з нічого": півкіло смакоти всього за 28 гривень

Бюджетні рецепти з нинішніми цінами на продукти - просто рятівне коло. Одним з таких є просте пісочне печиво, на приготування якого піде мінімум часу і грошей, а на виході ми отримаємо півкіло смакоти.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі YouTube.