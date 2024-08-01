Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки

Днями 30-річна донька української продюсерки Олени Мозгової, яку удочерив Пономарьов, виклала в Instagram відео, на якому цілується зі своєю коханою.

У своїй публікації вона написала, що відчуває "внутрішню свободу, щоб поділитися великою радістю життя і зробити камінг-аут".

Коментуючи це, Олександр зазначив, що це для нього "некомфортна тема".

"Я не хочу це коментувати. Для мене це не дуже комфортна історія. Кожен обирає свій шлях і у кожного свою дорога", - заявив він.

Зазначимо, що батько Зої Мозгової - Дмитро, другий чоловік Олени Мозгової. Вони перебували в цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, її батько загинув.

Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростав її.