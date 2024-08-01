UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки

Пономарьов висловився про камінг-аут доньки Зої (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Олександр Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут своєї старшої дочки Зої Мозгової.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця ЖВЛ.

Днями 30-річна донька української продюсерки Олени Мозгової, яку удочерив Пономарьов, виклала в Instagram відео, на якому цілується зі своєю коханою.

У своїй публікації вона написала, що відчуває "внутрішню свободу, щоб поділитися великою радістю життя і зробити камінг-аут".

Коментуючи це, Олександр зазначив, що це для нього "некомфортна тема".

"Я не хочу це коментувати. Для мене це не дуже комфортна історія. Кожен обирає свій шлях і у кожного свою дорога", - заявив він.

 

Зазначимо, що батько Зої Мозгової - Дмитро, другий чоловік Олени Мозгової. Вони перебували в цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, її батько загинув.

Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростав її.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ПономарьовЗірки шоу-бізнесуДіти