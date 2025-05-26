ua en ru
Пн, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З понеділка - нове життя: ці знаки Зодіаку вхоплять своє диво за хвіст

Понеділок 26 травня 2025 06:12
UA EN RU
З понеділка - нове життя: ці знаки Зодіаку вхоплять своє диво за хвіст Таро-гороскоп на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Понеділок може стати новою точкою відліку для представників чотирьох знаків Зодіаку. Таро-гороскоп обіцяє їм зміни, яких так давно не вистачало.

Які знаки Зодіаку вхоплять за хвіст своє диво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Карти Таро радять вам не ховати свої справжні бажання за страхами й стереотипами. Цей понеділок відкриє ситуацію, в якій треба буде чесно відповісти, чого ви дійсно хочете. І коли це станеться, навколишній світ почне змінюватися, нове життя нарешті постукає у ваші двері. Важливо лише припинити грати чужу роль, будьте справжніми.

Терези

Таро-гороскоп на понеділок обіцяє вам нову можливість, саме ту, про яку ви давно мріяли. Карти радять не відкладати важливе рішення, навіть якщо вам здається, що це почекає. Найкращий момент настає саме зараз, і він не повториться ще раз, тому важливо діяти вже! Диво прийде, головне бути готовим до зустрічі з ним.

Риби

Цей день принесе вам дива, на яке ви давно заслуговували. Карти Таро радять вам звернути увагу не на голосні події, а на деталі, саме там ховається підказка. Можливо, хтось з минулого нагадає про себе, і ви відчуєте, що вже час перегорнути цю сторінку. Таро-гороскоп обіцяє вам полегшення та початок нового життя, не бійтеся змін.

Овен

Карти Таро радять вам не бігти за вигаданими мріями, а озирнутися й побачити те, що вже поруч з вами. Понеділок дасть вам шанс побачити все під новим кутом та знайти несподівані рішення для проблем, які давно вас турбували. Настав час відпустити минуле. Гороскоп на понеділок обіцяє вам зустріч з правдою, яку більше не вдасться ігнорувати.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Your Tango.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
NEWS
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж
Який вигляд має багатоповерхівка на Лук'янівці після атаки на Київ: фоторепортаж