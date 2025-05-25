Дні великого щастя і тотальних невдач: астролог склала детальний гороскоп на новий тиждень

Новий тиждень (з 26 травня по 1 червня) буде насиченим, адже астрологічних подій "випадає" чимало. Певні дні будуть вдалими, але й будуть такі, коли краще нічого не робити.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний гороскоп на тиждень й озвучила важливі поради.

26 травня - Місяць в Близнюках

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - попередила експерт.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам", - додала вона.

26 травня Місяць буде здійснювати інгресію до знаку Близнюків, тому з 16:54 до 20:22 за київським часом нічне світило буде без курсу. Таке положення прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

Вважається, що коли Місяць перебуває у стані "без курс", звичайний перебіг справ порушується, робиться хибний вибір, дії не приносять бажаного результату, людину охоплюють розгубленість, неуважність та марні ілюзії.

Тому в цей час не варто:

починайте щось значуще, змінювати, вирішувати

купувати щось коштовне

звертатися за допомогою: можуть відмовити, пообіцяти, але не дати чи дати не те, що треба

довіряти ідеям і пропозиціям, які з'явилися в цей час, вони виявляться безперспективними, вимагатимуть більше зусиль, ніж принесуть результатів.

Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів.

27 травня - Молодик

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг. 27 травня о 06:03 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика", - розповіла астролог.

Слідкуйте за думками, добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятлива для цього перша година першої доби, тобто з 06:03 до 07:03 за Києвом.

"27 травня з 15:28 до 17:03 за київським часом Місяць буде у руйнівному градусі Близнюків. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки, він приносить випробування на міцність, витривалість і витримку. А ще - притягує події, які змушують переживати негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - попередила астролог.

Не варто довіряти тим, хто на це не заслуговує. Також слід відмовитися від ситуацій, коли вам доводиться під когось підлаштовуватися.

28 травня - день інтуїції

"До 16:00 - сприятливий період для стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, початку циклу нових фізичних вправ, засвоєння нових знань. Але несприятливий період для нових справ і важливих рішень, далеких подорожей", - розповіла астролог.

"У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка ні. Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю. Можна давати гроші у борг", - додала вона.

Окрім цього, 28 травня будуть доречними дієта, очисні процедури, спорт, піші прогулянки.

29 травня - нейтральний день

За словами Соловйової, у четвер краще відмовитися від серйозних рішень. Не беріться за нові справи. Також астролог радить утриматися від стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні.

Рекомендовані фізичні навантаження, відвідування спортзалу. Корисний відпочинок на природі.

30 травня - вдалий день

"До 19:50 - сприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Щасливий та радісний день. Час для пізнання та відкриття світу. Період пов'язаний з читанням і навчанням", - зазначила астролог.

Також врахуйте наступні поради:

уникайте голодування та паління

приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями

зустрічайте гостей

наводьте лад вдома

відпочивайте у родинному колі.

31 травня - день Меркурія та Місяця

"З 09:53 до 11:39 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева", - попередила експерт.

Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

"Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - нагадала астролог.

Окрім цього, з 15:42 31 травня до 02:36 1 червня Меркурій перебуватиме у руйнівному градусі Близнюків.

У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство. Тому слід виявити обережність в усіх справах, де такі негативні прояви можуть все зіпсувати.

А з 15:15 до 17:02 Місяць опиниться вже у руйнівному градусі Лева. В такому положенні він дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - радить Соловйова.

1 червня - вдалий день

За словами астролога, в неділю настає один з найсприятливіших днів червня для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, підписання важливих документів, оформлення великих угод, початку очисних процедур, далеких подорожей, навчання дітей.

"Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих", - пояснила Соловйова.