Меркурій подарує щасливий початок літа лише цим 5 знакам Зодіаку

Вже 26 Меркурій опиниться в позиції, яка дасть старт новому етапу в житті представників 5 знаків Зодіаку. Але успіх посміхнеться не всім.

Кому пощастить на початку літа

"26 травня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Близнюків" , - розповіла експерт.

Залежно від того, в якому секторі радиксу людини це відбувається, зазначила астролог, там і зміниться характер процесів, які зараз відбуваються в житті.

Меркурій буде перебувати у третьому знаку Зодіаку до 9 червня 2025 року. І це, зауважила Соловйова, найкраще положення для найспритнішої планети Сонячної системи.

Позитивний вплив у період з 26 травня до 9 червня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Близнюки

Терези

Водолій️

Овен

Лев.

Але є знаки Зодіаку, яким слід виявити максимальну уважність. Йдеться про:

Стрільців

Дів

Риб.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила астролог.