Понад 15 місій, експериментів і визначних подій. NASA презентувало "Космічний трейлер 2024"

NASA 2024: вперед і вгору

В межах відеоролика під назвою "NASA 2024: вперед і вгору" розповідається про плани американського управління з аеронавтики й дослідження космічного простору на прийдешній рік.

"У 2024 році NASA долатиме бар'єри, розширятиме кордони й робитиме неможливе можливим", - наголошується у відео.

Зазначається, що науковці планують місії та дослідження, які відрізняються від будь-чого, баченого людством раніше.

"Ми винайдемо рішення й технології, що рятуватимуть життя та змінюватимуть планету", - додали автори відеоролика.

Серед планів NASA - дослідження Місяця, запуск нових кліматичних супутників, демонстрація безшумних надзвукових літальних апаратів, місія до одного з крижаних супутників Юпітера та безліч інших цікавинок.

Commercial Lunar Payload Services (CLPS)

В межах так званих "комерційних послуг місячного корисного навантаження", NASA співпрацює з низкою американських компаній.

Йдеться про доставку на поверхню Місяця необхідних для різноманітних експериментів і досліджень обладнання та технологій.

Така ініціатива має допомогти агентству підготуватися до майбутніх місій за участю людей.

Місячна поверхня не дуже гостинна (фото: science.nasa.gov)

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER)

У межах проекту під умовною назвою VIPER, новітній роботизований місяцехід досліджуватиме летючі речовини та корисні ресурси на Місяці.

Планується, зокрема, що наприкінці 2024 року VIPER вирушить у місію на Південний полюс Місяця, щоб побувати в постійно затінених областях і розгадати таємниці місячної води.

Потенційний вигляд місяцехода (фото: NASA/Viper)

Polar Resources Ice Mining Experiment-1 (PRIME-1)

В межах проекту PRIME-1 дослідники планують створити систему, що готова буде полетіти на Південний полюс Місяця задля пошуку на ньому летючих речовин і видобутку льоду.

Це може стати першою демонстрацією використання "місячних" ресурсів.

Artemis

Місії Artemis охоплюють:

висадку на Місяць першої жінки та першого афроамериканця

використання інноваційних технологій для дослідження більшої частини місячної поверхні

співпрацю з комерційними та міжнародними партнерами

встановлення першої довготривалої присутності на Місяці тощо

3D Tissue Chips

Науковці NASA досліджують також довговічність так званих "тканинних чипів" (експериментальних тканин), які сьогодні "виживають" лише впродовж тижня.

Йдеться про мікрофізіологічні системи (MPS) - тривимірні тканинні чіпи, що відтворюють специфічні для різних людських органів клітини (серце, підшлункова залоза, печінка і т.ін.) на невеликих пристроях, розміром приблизно з USB-накопичувач.

Дослідники використовують ці тканинні чіпи, щоб перевірити та спостерігати, як клітини реагують на різні фактори навколишнього середовища (радіація, мікрогравітація тощо) та лікування (включаючи ліки та хіміотерапію).

Отримані дані допоможуть здійснити прорив у прогностичній медицині та сфері охорони здоров'я в цілому, покращать розуміння земних хвороб і впливу на людський організм космічних польотів.

Легенево-кістковий чіп (фото: science.nasa.gov)

International Space Station (ISS)

Міжнародна космічна станція (МКС), за словами експертів NASA, перетворилася нині на найсучаснішу наукову орбітальну лабораторію.

Там досліджують мікрогравітацію, розробляють і тестують технології, придумують нові способи боротьби з різними земними хворобами тощо.

Commercial Crew Program (ССР)

Програма NASA для комерційних екіпажів дозволяє безпечне, надійне та економічно ефективне транспортування людей до та з Міжнародної космічної станції (МКС) зі США.

Це відбувається завдяки партнерству з американським приватним сектором.

Наприклад, NASA офіційно сертифікувало систему екіпажу SpaceX і розпочало регулярні місії з астронавтами на космічну станцію.

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX запускається на ракеті компанії Falcon 9 зі стартового комплексу 39A в космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді.

Водночас у співпраці з Boeing NASA випробовує льотні можливості системи CST-100 Starliner без екіпажу.

Космічний корабель Starliner (фото: science.nasa.gov)

NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)

Проект NISAR має на меті створення новітнього синтетичного радарного супутника для спостереження за Землею (картографування).

Планується, що супутник запустять на початку 2024 року. Коли він досягне земної орбіти, то "розгорнеться" - відкриє сонячні панелі та майже 12-метрову радіолокаційну антену-рефлектор (схожу на барабан).

Після цього він зможе сканувати практично всю сушу та лід планети по кілька разів впродовж кожних 12 днів, відстежуючи рух цих поверхонь з неймовірною точністю.

Супутник допоможе спостерігати за землетрусами, зсувами, вулканічною активністю, відстежувати динамічні зміни в лісах, водно-болотних чи сільськогосподарських угіддях.

Так супутник може виглядати з космосу (фото: NASA-JPL/Caltech)

Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE)

Проект під назвою PACE - супутник дистанційного зондування Землі, що розробляється NASA. Його запуск запланований на початку 2024 року.

Отримані завдяки PACE дані допоможуть дослідникам:

краще зрозуміти, як океан і атмосфера обмінюються вуглекислим газом

дізнатися, як аерозолі можуть стимулювати зростання фітопланктону на поверхні океану

визначити ступінь і тривалість шкідливого цвітіння водоростей тощо

Цей проект дасть науковцям безліч важливої інформації (скріншот: science.nasa.gov)

Quesst

Місія NASA під назвою Quesst має на меті:

продемонструвати, як надзвуковий літак X-59 не створюватиме під час польоту гучного гуркоту чи "хлопків"

дослідити реальні звуки, які чують люди, коли над ними пролітає X-59

передати відповідним регулюючим органам всю отриману інформацію (задля створення нових правил і заборони на політ над землею зі швидкістю звуку)

Літак X-59 (фото: nasa.gov)

Europa

В межах місії Europa NASA планує запуск дослідницького космічного корабля до одного із супутників Юпітера під назвою Європа.

Вчені хочуть зрозуміти природу крижаного панцира супутника, океану під ним, а також більше дізнатися про склад і геологію космічного тіла.

Планується, що космічний корабель Europa Clipper виконає десятки близьких прольотів навколо супутника Юпітера й збиратиме детальні вимірювання для його дослідження.

На думку дослідників, детальне дослідження Європи допоможе краще зрозуміти астробіологічний потенціал населених світів за межами нашої планети.

Основна ж наукова мета Europa Clipper - визначити, чи є місця під поверхнею крижаного супутника Юпітера (Європи), де може бути життя.

Ця місія дуже важлива й амбітна (скріншот: europa.nasa.gov)