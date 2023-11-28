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NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих. Ось як можна зареєструвати своє

Вівторок 28 листопада 2023 22:02
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NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих. Ось як можна зареєструвати своє Як відправити своє ім'я на супутник Юпітера (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

NASA наступного року відправить космічний апарат Europa Clipper із дослідницькою місією на супутник Юпітера Європу. Космічне бюро пропонує усім охочих надіслати їм свої імена, щоб вони відправили їх у космос разом із бортом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію NASA в соцмережі Х (Twitter).

Космічне "Послання у пляшці"

"Надішліть своє імʼя до Юпітеру на борту Europa Clipper. А ми за допомогою електронного променю викарбуємо ваше імʼя, імена ваших друзів та членів сімʼї, навіть імʼя вашого домашнього улюбленця на спеціальному чипі. Вартість: $0.00", - повідомили в NASA.

Цю ініціативу назвали "Послання у пляшці". У її рамках у космос відправлять не лише записані на мікрочип імена, у зоряний простір також вирушить вірш американської поетеси Ади Лімон, який присвячений супутнику Юпітера й має однойменну назву "Європа".

Зазначимо, що космічний апарат Europa Clipper пройде 4,5 млрд км, щоб достатися до супутника. Він має дослідити, чи існують на ньому умови для життя.

Додамо, що супутник Європа трохи менша за Місяць. Її поверхня складається з льоду та є однією з найбільш гладких у Сонячній системі. Оскільки на ній мало кратерів, то вчені припускають, що під нею розташовується водяний океан. Відповідно там може бути життя.

Ще одним вагомим аргументом, який наштовхує на думку, що там можуть бути живі організми, є те, що супутник має дуже розріджену атмосферу, яка складається переважно з кисню.

NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих. Ось як можна зареєструвати своєВчені припускають, що на супутнику Юпітера може бути життя (фото: twitter.com/nasa/status)

Як відправити своє ім’я у космос

Усім, хто хоче відправити своє ім'я у на супутник Юпітера, потрібно заповнити анкету за посиланням. Там потрібно вказати своє імʼя, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс. Нагадаємо, що участь в ініціативі - безкоштовна.

NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих. Ось як можна зареєструвати своєФорма для заповнення на участь в ініціативі "Послання в пляшці" (скриншот)

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