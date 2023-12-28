Более 15 миссий, экспериментов и значительных событий. NASA представило "Космический трейлер 2024"

NASA 2024: вперед и вверх

В рамках видеоролика под названием "NASA 2024: вперед и вверх" рассказывается о планах американского управления по аэронавтике и исследовании космического пространства на грядущий год.

"В 2024 году NASA будет преодолевать барьеры, расширять границы и делать невозможное возможным", - отмечается в видео.

Уточняется, что ученые планируют миссии и исследования, отличающиеся от чего-либо, виденного человечеством ранее.

"Мы придумаем решения и технологии, которые будут спасать жизнь и изменять планету", - добавили авторы видеоролика.

Среди планов NASA - исследование Луны, запуск новых климатических спутников, демонстрация бесшумных сверхзвуковых летательных аппаратов, миссия к одному из ледяных спутников Юпитера и множество других интересностей.

Commercial Lunar Payload Services (CLPS)

В рамках так называемых "коммерческих услуг месячной полезной нагрузки", NASA сотрудничает с рядом американских компаний.

Речь идет о доставке на поверхность Луны, необходимых для различных экспериментов и исследований оборудования и технологий.

Такая инициатива должна помочь агентству подготовиться к предстоящим миссиям с участием людей.

Лунная поверхность не очень радушна (фото: science.nasa.gov)

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER)

В рамках проекта под условным названием VIPER, новейший роботизированный луноход будет исследовать летучие вещества и полезные ресурсы на Луне.

Планируется, в частности, что в конце 2024 VIPER отправится в миссию на Южный полюс Луны, чтобы побывать в постоянно затененных областях и разгадать тайны лунной воды.

Потенциальный вид лунохода (фото: NASA/Viper)

Polar Resources Ice Mining Experiment-1 (PRIME-1)

В рамках проекта PRIME-1 исследователи планируют создать систему, готовую полететь на Южный полюс Луны для поиска на нем летучих веществ и добычи льда.

Это может стать первой демонстрацией использования "лунных" ресурсов.

Artemis

Миссии Artemis охватывают:

высадку на Луну первой женщины и первого афроамериканца

использование инновационных технологий для исследования большей части лунной поверхности

сотрудничество с коммерческими и международными партнерами

установление первого длительного присутствия на Луне и т.п.

3D Tissue Chips

Ученые NASA исследуют также долговечность так называемых "тканевых чипов" (экспериментальных тканей), которые сегодня "выживают" только в течение недели.

Речь идет о микрофизиологических системах (MPS) - трехмерных тканевых чипах, воспроизводящих специфические для разных человеческих органов клетки (сердце, поджелудочная железа, печень и т.д.) на небольших устройствах, размером примерно с USB-накопитель.

Исследователи используют эти тканевые чипы, чтобы проверить и наблюдать, как клетки реагируют на различные факторы окружающей среды (радиация, микрогравитация и т.д.) и лечение (включая лекарства и химиотерапию).

Полученные данные помогут совершить прорыв в прогностической медицине и сфере здравоохранения в целом, улучшат понимание земных болезней и влияние на человеческий организм космических полетов.

Легочно-костный чип (фото: science.nasa.gov)

International Space Station (ISS)

Международная космическая станция (МКС), по словам экспертов NASA, превратилась сейчас в самую современную научную орбитальную лабораторию.

Там исследуют микрогравитацию, разрабатывают и тестируют технологии, придумывают новые способы борьбы с разными земными болезнями и т.д.

Commercial Crew Program (ССР)

Программа NASA для коммерческих экипажей разрешает безопасную, надежную и экономически эффективную транспортировку людей в и из Международной космической станции (МКС) из США.

Это происходит благодаря партнерству с американским частным сектором.

К примеру, NASA официально сертифицировало систему экипажа SpaceX и начало регулярные миссии с астронавтами на космическую станцию.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX запускается на ракете компании Falcon 9 со стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

В то же время, в сотрудничестве с Boeing NASA испытывает летные возможности системы CST-100 Starliner без экипажа.

Космический корабль Starliner (фото: science.nasa.gov)

NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)

Целью проекта NISAR является создание новейшего синтетического радарного спутника для наблюдения за Землей (картографирования).

Планируется, что спутник будет запущен в начале 2024 года. Когда он достигнет земной орбиты, то "развернется" - откроет солнечные панели и почти 12-метровую радиолокационную антенну-рефлектор (похожую на барабан).

После этого он сможет сканировать практически всю сушу и лед планеты по несколько раз в течение каждых 12 дней, отслеживая движение этих поверхностей с невероятной точностью.

Спутник поможет наблюдать за землетрясениями, оползнями, вулканической активностью, отслеживать динамические изменения в лесах, водно-болотных или сельскохозяйственных угодьях.

Так спутник может смотреться из космоса (фото: NASA-JPL/Caltech)

Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE)

Проект под названием PACE - спутник дистанционного зондирования Земли, разрабатываемый NASA. Его запуск намечен в начале 2024 года.

Полученные благодаря PACE данные помогут исследователям:

лучше понять, как океан и атмосфера обмениваются углекислым газом

узнать, как аэрозоли могут стимулировать рост фитопланктона на поверхности океана

определить степень и продолжительность вредного цветения водорослей и т.п.

Этот проект даст ученым множество важной информации (скриншот: science.nasa.gov)

Quesst

Миссия NASA под названием Quesst преследует цель:

продемонстрировать, как сверхзвуковой самолет X-59 не будет создавать во время полета громкий грохот или "хлопки"

исследовать реальные звуки, которые слышат люди, когда над ними пролетает X-59

передать соответствующим регулирующим органам всю полученную информацию (для создания новых правил и запрета на полет над землей со скоростью звука)

Самолет X-59 (фото: nasa.gov)

Europa

В рамках миссии Europa NASA планирует запуск исследовательского космического корабля к одному из спутников Юпитера под названием Европа.

Ученые хотят понять природу ледяного панциря спутника, океана под ним, а также больше узнать о составе и геологии космического тела.

Планируется, что космический корабль Europa Clipper выполнит десятки близких пролетов вокруг спутника Юпитера и будет собирать детальные измерения для его исследования.

По мнению исследователей, детальное исследование Европы поможет лучше понять астробиологический потенциал обитаемых миров за пределами нашей планеты.

Основная же научная цель Europa Clipper - определить, есть ли места под поверхностью ледяного спутника Юпитера (Европы), где может быть жизнь.

Эта миссия очень важна и амбициозна (скриншот: europa.nasa.gov)