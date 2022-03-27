Чем помыть волосы, если закончился шампунь: используем натуральные продукты

Как объясняет специалист, для здоровых и сильных волос совсем необязательно использовать дорогие средства по уходу. Необходимые компоненты можно найти в любом доме и их на самом деле очень много.

Порошок горчицы. Отличный вариант для жирных волос или после использования масляной маски. Такой порошок помогает волосам расти и добавит пышности.

Мука. Отличный продукт, который не пересушивает волосы. От муки не секутся кончики. Лучше всего использовать ржаную, цельнозерновую муку или грубого помола. Подходит для всех типов волос. И можно добавить горчичный порошок. Обычную пшеничную использовать не стоит – из-за высокого содержания клейковины смыть ее будет сложно.

Ржаной хлеб. Использование такого хлеба поможет промыть волосы и укрепить. После использования можно сполоснуть волосы раствором уксуса.

Яичный желток. Отличное средство для удаления перхоти. Перед применением нужно удалить пленку из желтка. Подходит для жирных волос, но часто пользоваться не стоит – может пересушить кожу головы.

Для частого применения можно использовать смесь: ржаная мука с желтком или глина с желтком.

Глина. Отлично подпитывает кожу головы, удаляет лишний жир. Из глины можно делать маски для волос. Но после обязательно нужно промыть водой с уксусом или лимонной кислотой.

Кефир или сыворотка. Эти средства отлично подходят как увлажнители для сухих волос.

Сода. Хорошо подойдет для жирных волос, хотя не так полезна, как ржаная мука и глина.

Все продукты нужно готовить непосредственно перед применением и для лучшего эффекта можно компоненты смешивать и экспериментировать.