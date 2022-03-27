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Чем помыть волосы, если закончился шампунь: используем натуральные продукты

Фото: Чем помыть волосы, если закончился шампунь (unsplash com)
Автор: Styler

Представить ситуацию, когда под руками нет средств для мытья волос очень сложно. Но в условиях войны такая ситуация может произойти. Однако можно использовать натуральные компоненты, которые есть под рукой.

Как помыть волосы без шампуня и какие обычные продукты можно использовать для мытья волос, рассказала киевский косметолог Оксана Марченко для Факты ICTV.

Как объясняет специалист, для здоровых и сильных волос совсем необязательно использовать дорогие средства по уходу. Необходимые компоненты можно найти в любом доме и их на самом деле очень много.

Порошок горчицы. Отличный вариант для жирных волос или после использования масляной маски. Такой порошок помогает волосам расти и добавит пышности.

Мука. Отличный продукт, который не пересушивает волосы. От муки не секутся кончики. Лучше всего использовать ржаную, цельнозерновую муку или грубого помола. Подходит для всех типов волос. И можно добавить горчичный порошок. Обычную пшеничную использовать не стоит – из-за высокого содержания клейковины смыть ее будет сложно.

Ржаной хлеб. Использование такого хлеба поможет промыть волосы и укрепить. После использования можно сполоснуть волосы раствором уксуса.

Яичный желток. Отличное средство для удаления перхоти. Перед применением нужно удалить пленку из желтка. Подходит для жирных волос, но часто пользоваться не стоит – может пересушить кожу головы.

Для частого применения можно использовать смесь: ржаная мука с желтком или глина с желтком.

Глина. Отлично подпитывает кожу головы, удаляет лишний жир. Из глины можно делать маски для волос. Но после обязательно нужно промыть водой с уксусом или лимонной кислотой.

Кефир или сыворотка. Эти средства отлично подходят как увлажнители для сухих волос.

Сода. Хорошо подойдет для жирных волос, хотя не так полезна, как ржаная мука и глина.

Все продукты нужно готовить непосредственно перед применением и для лучшего эффекта можно компоненты смешивать и экспериментировать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие крупы можно приготовить без готовки.

А также мы рассказывали о том, как ухаживать за кожей лица без специальных средств.

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