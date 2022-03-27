Кухонный лайфхак в условиях войны: эти пять каш можно приготовить без варки

Война России против Украины лишила многих украинцев возможности приготовить еду на плите. Порой приходится несколько часов или дней находится в укрытии или ждать, пока спасатели смогут восстановить подачу газа или электричества.

Шеф реалити-шоу "На ножах" Алекс Якутов рассказал, какие крупы можно приготовить без варки. Об этом пишет " Факты ".

Гречка

Ее можно просто залить водой и даже не крутым кипятком, а чистой водой комнатной температуры в соотношении 1:2. Оставить на 5-6 часов, а лучше на 8-10 (на ночь). После этого ее можно употреблять в пищу.

Прочитайте на упаковке – гречка должна быть обжарена и обсушена. Тогда ей будет достаточно простой воды, чтобы набухнуть.

Ячневая крупа

Кашу из такой крупы тоже варят. Но можно приготовить и в полевых условиях – залить горячей водой и оставить на 2 часа. Пропорция 1:2. Время приготовления зависит от размера крупы.

Кускус

Залейте кускус крутым кипятком и накройте крышкой или тарелкой на 15 минут. Учтите, что воды должно быть немного больше, чем крупы.

Перловка

Эту крупу также можно заливать обычной водой, необязательно горячей. Но ждать придется намного дольше – 24 часа. Используйте соотношение 1:3.

Геркулес

Геркулес можно просто запаривать водой, даже если на упаковке указано, что нужно варить. Но вода должна быть горячая, а лучше – кипяток. Залейте и подождите 15-20 минут.