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Ухаживаем за проблемной кожей без доступа к спецсредствам. Как спасти лицо

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 13:09
Ухаживаем за проблемной кожей без доступа к спецсредствам. Как спасти лицо Фото: Как ухаживать за проблемной кожной (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Проблемная кожа нуждается в специальном уходе, чтобы поддерживать здоровье и красоту. Однако сейчас, в условиях войны, доступ к необходимым средствам не всегда возможен.

Как спасти лицо, рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.

Увлажнение

В случае недоступных средств для взрослых/детей забываем об эстетике и в первую очередь думаем о физиологии кожи. Восстановить липидный слой труднее, чем предупредить его разрушение.

Очистка

Обеспечение очистки снижает активность бактерий, снимает избыток кожного сала. Очищаем кожу раз в день. Если кожа сухая, то можно раз в несколько дней.

Работа с проблемами

В условиях недоступности стандартных средств важно не перестараться и не навредить. Восстанавливать труднее. Кислоты в низких концентрациях - оптимальный вариант. Особенно, если есть в форме дисков. Режем на несколько частей, чтобы хватило надольше.

Специальное лечение

Средства делим/минимизируем, чтобы растянуть на более долгий период. Это лучше, чем остаться без ничего. Дозу лекарства снижаем до минимально возможной, но продлеваем в дальнейшем срок приема.

Врачи посоветовали сейчас думать в большей степени о комфорте кожи и отталкиваться от ощутимых проблем: сухость, сальность, раздражение. А про морщины, акне и тому подобное будем думать потом.

Ранее мы писали, как снять гель-лак дома подручными средствами.

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